رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه، از تاریخ ۳۱ آگست تا ۱ سپتامبر به تیانجین چین سفر خواهد کرد تا به عنوان مهمان افتخاری در بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای (SCO) شرکت کند. این خبر توسط برهان‌الدین دوران، رئیس ارتباطات تورکیه، روز جمعه از طریق یک پست در پلتفرم رسانه اجتماعی NSosyal تورکیه اعلام شد.

این سفر نخستین بازدید اردوغان از چین در پنج سال گذشته است و در حالی انجام می‌ شود که روابط استراتژیک میان انقره و پکن در حال گسترش است. در جریان این نشست، اردوغان قرار است در جلسه گسترده سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کند و مذاکرات دوجانبه‌ای با شی جین‌پینگ، رئیس ‌جمهور چین و دیگر رهبران شرکت ‌کننده داشته باشد.

نشست امسال سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می ‌شود که جهان با نا آرامی‌های گسترده‌ای روبرو است، از جمله عدم قطعیت در مورد آتش‌بس روسیه و اوکراین و تأثیر سیاست‌ های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور امریکا بر اقتصاد جهانی.

«با شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای، تورکیه قصد دارد حضور خود را تثبیت کند، روابط دوجانبه را تقویت نماید و در چارچوب این سازمان به تعامل چندجانبه بپردازد»، این را محمد اوزکان، استاد روابط بین‌الملل در انستیتوت مشترک حربی پوهنتون دفاع ملی تورکیه، بیان کرد.

وی به TRT World گفت: «تورکیه سازمان همکاری شانگهای را به عنوان بلوکی تحت سلطه یک کشور خاص نمی ‌بیند، بلکه آن را به عنوان یک جایگزین چند جانبه در حال ظهور برای نظم بین‌المللی تحت سلطه غرب می ‌نگرد.»

تورکیه از سال ۲۰۱۲ به عنوان شریک گفت‌وگو در سازمان همکاری شانگهای حضور دارد و تنها کشور عضو ناتو است که به این وضعیت دست یافته است. این امر نشان‌ دهنده تلاش‌ های انقره برای ایجاد تعادل میان اتحاد های غربی و تعامل عمیق‌ تر در یورو آسیا است. سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ توسط چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تأسیس شد، بر امنیت منطقه‌ای، همکاری اقتصادی و مبارزه با تروریسم تمرکز دارد. اعضای کامل این سازمان اکنون شامل هند، پاکستان، ایران و بلاروس نیز می ‌شوند.

تحت رهبری اردوغان، تورکیه روابط خود با سازمان همکاری شانگهای را تقویت کرده است، از جمله ریاست باشگاه انرژی این سازمان در سال ۲۰۱۷ و افزایش تجارت با اعضای کلیدی مانند چین و روسیه.

«ارتباط طبیعی میان تورکیه و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد، زیرا سه تن از اعضای بنیان‌ گذار آن — قزاقستان، قیرغزستان و اوزبیکستان — تورک ‌زبان هستند»، این را دجومارت اوتوربایف، نخست ‌وزیر پیشین قیرغزستان بیان کرد و بر موضع سازنده انقره در این بلوک تأکید نمود.

وی به TRT World از بیشکک گفت: «حضور رئیس‌جمهور اردوغان در نشست تیانجین روابط میان ملت ‌های تورک را تقویت خواهد کرد.» او پیش ‌بینی کرد که انقره ممکن است در آینده به عضویت کامل این سازمان درآید.

سال گذشته، اردوغان تمایل خود را برای تبدیل تورکیه به یک عضو کامل سازمان همکاری شانگهای ابراز کرد. وی در یک کنفرانس خبری گفت: «هدف ما تبدیل شدن به یک عضو دائمی است. تورکیه باید به جای یک کشور ناظر، به عنوان یک عضو دائمی به 'شانگهای پنج' بپیوندد.»