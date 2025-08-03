ماه گذشته، یک نفر در ناحیه آدلر در اثر حمله پهپادی اوکراین کشته شد، اما حملات به سوچی، که میزبان بازی ‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ بود، در جنگی که از فبروری ۲۰۲۲ آغاز شده است، نادر بوده ‌اند.

منطقه کراسنودار در کنار بحیره سیاه، محل پالایشگاه ایلسکی در نزدیکی شهر کراسنودار است که یکی از بزرگ‌ ترین پالایشگاه‌ های جنوب روسیه و هدف مکرر حملات پهپادی اوکراین بوده است.

همچنین در روز یکشنبه، والی منطقه ورونژ در جنوب روسیه اعلام کرد که یک زن در اثر حمله پهپادی اوکراین زخمی شده و این حمله چندین آتش ‌سوزی را به همراه داشته است. در همین حال، روسیه حمله موشکی به کی‌یف انجام داد که توسط اداره نظامی پایتخت اوکراین گزارش شد.