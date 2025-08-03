جهان
حمله اوکراین در شهر سوچی روسیه سبب آتش سوزی شد
ونیامین کوندراتیف، والی منطقه می ‌گوید که بیش از ۱۲۰ آتش‌ نشان در تلاش برای خاموش کردن آتش ‌سوزی در دیپو بوده ‌اند و اداره هوانوردی ملکی روسیه اعلام کرده است که پروازها در میدان هوایی شهر متوقف شده ‌اند
/ AP
3 اوت 2025

بیش از ۱۲۰ آتش ‌نشان در تلاش بودند تا آتش ‌سوزی در یک ذخیره ‌گاه نفت در شهر سوچی روسیه را که به دلیل حمله پهپادی اوکراین آغاز شده بود، خاموش کنند. این خبر را ونیامین کوندراتیف، والی منطقه‌ای، در پیام ‌رسان تلگرام اعلام کرد.

در منطقه کراسنودار، جایی که شهر سوچی واقع شده است، یک مخزن سوخت با ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب دچار آتش‌ سوزی شد. خبرگزاری ریانووستی روسیه این خبر را روز یکشنبه با استناد به مقامات اضطراری گزارش داد.

اداره هوانوردی غیرنظامی روسیه، در تلگرام اعلام کرد که پرواز ها در فرودگاه سوچی برای تضمین ایمنی هوایی متوقف شده‌ اند.

این حمله که کندراتیف گفت در ناحیه آدلر شهر ساحلی سوچی رخ داده است، جدید ترین حمله اوکراین به زیرساخت‌ هایی در داخل روسیه است که کی‌یف آن‌ ها را برای تلاش‌ های جنگی مسکو حیاتی می ‌داند.

ماه گذشته، یک نفر در ناحیه آدلر در اثر حمله پهپادی اوکراین کشته شد، اما حملات به سوچی، که میزبان بازی ‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ بود، در جنگی که از فبروری ۲۰۲۲ آغاز شده است، نادر بوده ‌اند.

منطقه کراسنودار در کنار بحیره سیاه، محل پالایشگاه ایلسکی در نزدیکی شهر کراسنودار است که یکی از بزرگ‌ ترین پالایشگاه‌ های جنوب روسیه و هدف مکرر حملات پهپادی اوکراین بوده است.

همچنین در روز یکشنبه، والی منطقه ورونژ در جنوب روسیه اعلام کرد که یک زن در اثر حمله پهپادی اوکراین زخمی شده و این حمله چندین آتش ‌سوزی را به همراه داشته است. در همین حال، روسیه حمله موشکی به کی‌یف انجام داد که توسط اداره نظامی پایتخت اوکراین گزارش شد.

