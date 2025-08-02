تورکیه در پاسخ به اعلام اخیر یونان مبنی بر ایجاد دو پارک بحری جدید در بحر ایونی و اژه مناطق بحری حفاظت شده خود را گسترش داده است.
انقره به طور رسمی دو منطقه بحری حفاظت شده جدید را اعلام کرد: یکی در نزدیکی سواحل گوکچه آدا در شمال بحر اژه و دیگری در نزدیکی سواحل فینیکه در بحیره مدیترانه.
این مناطق به نقشه ملی برنامه ریزی فضایی بحری تورکیه اضافه شده اند که در کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی تحت یونسکو ثبت شده است.
به گفته مقامات تورکیه، این مناطق جدید با هدف حفاظت از محیط زیست بحری تعیین شده اند، در حالی که فعالیت های اقتصادی مانند ماهیگیری و گردشگری همچنان ادامه خواهند داشت.
این اعلامیه ها با هماهنگی وزارت امور خارجه تورکیه و همکاری نهاد های مرتبط و با مشارکت مرکز ملی تحقیقات حقوق بحری پوهنتون انقره انجام شده است.
علاوه بر این، تورکیه یک هیئت هماهنگی برنام هریزی فضایی بحری ایجاد کرده است که تأثیرات زیست محیطی فعالیت های بحری را ارزیابی کرده و هماهنگی میان نهاد های دولتی را بهبود می بخشد. این هیئت تحت نظارت وزارت امور خارجه فعالیت می کند.
تورکیه پیش تر نسبت به اعلام اخیر یونان مبنی بر ایجاد دو پارک بحری جدید در بحر ایونی و اژه اعتراض کرده بود و هشدار داده بود که این اقدام ممکن است حقوق تورکیه را در مناطق مورد مناقشه بحر اژه نقض کند.
در حالی که پارک های بحری معمولاً برای حفاظت از اکوسیستم های بحر ایجاد می شوند، انقره اعلام کرد که این تصمیم می تواند بر حاکمیت برخی از ساختارهای جغرافیایی در بحر اژه، به ویژه جزایر کوچک و صخره هایی که تحت معاهدات بینالمللی به یونان منتقل نشده اند، تأثیر بگذارد.
در بیانیهای که در تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۲۵ توسط وزارت امور خارجه تورکیه منتشر شد آمده است که چنین اقدامات یک جانبهای با هدف ایجاد وضعیت موجود در منطقه انجام می شود. این وزارتخانه پیش تر نگرانی های مشابهی را در بیانیهای در تاریخ ۹ اپریل ۲۰۲۴ ابراز کرده بود.
انقره تأکید کرده است که این اقدامات هیچ تأثیر قانونی ندارند و بر حقوق و منافع مشروع تورکیه در بحر اژه تأثیری نمی گذارند.
انقره اعلام کرده است که اقداماتش مطابق با قوانین بینالمللی بحری است و خواستار همکاری منطقهای برای مدیریت ابحار نیمه بسته مانند بحر اژه شده است.
تورکیه همچنین از یونان خواسته است که در چارچوب اعلامیه آتن درباره روابط دوستانه و حسن همجواری که در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۳ توسط رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و نخست وزیر کیریاکوس میچوتاکیس امضا شد، عمل کند.