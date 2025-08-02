تورکیه پیش‌ تر نسبت به اعلام اخیر یونان مبنی بر ایجاد دو پارک بحری جدید در بحر ایونی و اژه اعتراض کرده بود و هشدار داده بود که این اقدام ممکن است حقوق تورکیه را در مناطق مورد مناقشه بحر اژه نقض کند.

در حالی که پارک ‌های بحری معمولاً برای حفاظت از اکوسیستم ‌های بحر ایجاد می ‌شوند، انقره اعلام کرد که این تصمیم می‌ تواند بر حاکمیت برخی از ساختارهای جغرافیایی در بحر اژه، به ویژه جزایر کوچک و صخره ‌هایی که تحت معاهدات بین‌المللی به یونان منتقل نشده ‌اند، تأثیر بگذارد.

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۲۵ توسط وزارت امور خارجه تورکیه منتشر شد آمده است که چنین اقدامات یک‌ جانبه‌ای با هدف ایجاد وضعیت موجود در منطقه انجام می ‌شود. این وزارتخانه پیش ‌تر نگرانی‌ های مشابهی را در بیانیه‌ای در تاریخ ۹ اپریل ۲۰۲۴ ابراز کرده بود.

انقره تأکید کرده است که این اقدامات هیچ تأثیر قانونی ندارند و بر حقوق و منافع مشروع تورکیه در بحر اژه تأثیری نمی ‌گذارند.

انقره اعلام کرده است که اقداماتش مطابق با قوانین بین‌المللی بحری است و خواستار همکاری منطقه‌ای برای مدیریت ابحار نیمه ‌بسته مانند بحر اژه شده است.

تورکیه همچنین از یونان خواسته است که در چارچوب اعلامیه آتن درباره روابط دوستانه و حسن همجواری که در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۳ توسط رئیس‌ جمهور رجب طیب اردوغان و نخست ‌وزیر کیریاکوس میچوتاکیس امضا شد، عمل کند.