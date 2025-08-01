کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «آن‌ ها به غزه سفر خواهند کرد تا از محل‌ های توزیع فعلی بازدید کنند، برنامه‌ای برای تحویل بیشتر مواد غذایی تهیه کنند و با مردم محلی غزه دیدار کنند تا از نزدیک درباره این وضعیت وخیم در محل بشنوند.»

لویت مشخص نکرد که این مقامات با کدام «مردم محلی غزه» دیدار خواهند کرد.

این بازدید پس از یک نشست «بسیار سازنده» میان ویتکاف، هاکبی و بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل در تل‌ ابیب انجام می ‌شود. به گفته لویت، این دو فرستاده پس از بازگشت، رئیس ‌جمهور را فوراً در جریان قرار خواهند داد تا برنامه‌ای برای تحویل کمک ‌ها نهایی شود.

این سفر در حالی انجام می ‌شود که نگرانی ‌های بین‌المللی درباره بحران گرسنگی در غزه افزایش یافته است. اسرائیل با وجود درخواست‌ های فوری سازمان ملل و گروه‌های امدادی از ۲ مارچ یک محاصره تقریباً کامل را اعمال کرده و تمامی کاروان‌ های کمک ‌رسانی را متوقف کرده است.