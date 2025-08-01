سیاست
2 دقیقه مطالعه
ترامپ بحران گرسنگی در غزه را وحشتناک توصیف کرد
رئیس ‌جمهور ایالات متحده در مورد فاجعه انسانی رو به افزایش در غزه که تحت محاصره اسرائیل قرار دارد بحث کرد
1 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده در مورد بحران شدید گرسنگی در میان فلسطینیان در غزه بحث کرده و این وضعیت را «وحشتناک» توصیف نموده است. این بحران در حالی ادامه دارد که محاصره اسرائیل و محدودیت ‌ها بر کمک ‌های بشردوستانه همچنان پابر جاست.

ترامپ روز پنج ‌شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «این چیزی وحشتناک است که در آنجا رخ می ‌دهد. بلی، این یک وضعیت وحشتناک است. مردم بسیار گرسنه هستند.»

با این حال، رئیس ‌جمهور امریکا به اسرائیل اشاره‌ای نکرد، کشوری که باعث مرگ بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی در نزدیکی صف‌ های کمک در محل‌ های توزیع شده است.

این اظهارات در حالی بیان می ‌شود که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل برای بازدید از غزه و ارزیابی محل‌ های توزیع مواد غذایی تحت مدیریت اسرائیل و هماهنگی یک استراتژی جدید کمک ‌رسانی آماده می‌ شوند.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «آن‌ ها به غزه سفر خواهند کرد تا از محل‌ های توزیع فعلی بازدید کنند، برنامه‌ای برای تحویل بیشتر مواد غذایی تهیه کنند و با مردم محلی غزه دیدار کنند تا از نزدیک درباره این وضعیت وخیم در محل بشنوند.»

لویت مشخص نکرد که این مقامات با کدام «مردم محلی غزه» دیدار خواهند کرد.

این بازدید پس از یک نشست «بسیار سازنده» میان ویتکاف، هاکبی و بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل در تل‌ ابیب انجام می ‌شود. به گفته لویت، این دو فرستاده پس از بازگشت، رئیس ‌جمهور را فوراً در جریان قرار خواهند داد تا برنامه‌ای برای تحویل کمک ‌ها نهایی شود.

این سفر در حالی انجام می ‌شود که نگرانی ‌های بین‌المللی درباره بحران گرسنگی در غزه افزایش یافته است. اسرائیل با وجود درخواست‌ های فوری سازمان ملل و گروه‌های امدادی از ۲ مارچ یک محاصره تقریباً کامل را اعمال کرده و تمامی کاروان‌ های کمک ‌رسانی را متوقف کرده است.

