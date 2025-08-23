سیاست
نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ درباره بحران انسانی در غزه
امینه اردوغان می گوید غزه صحنه بی ‌سابقه ‌ترین ظلم در تاریخ و دردناک ‌ترین نسل‌کشی دوران معاصر است
نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ درباره بحران انسانی در غزه
23 اوت 2025

 

  • «باور دارم همان حساسیتی را که برای ۶۴۸ کودک اوکراینی کشته شده در جنگ نشان دادید، با قدرتی بیشتر برای غزه، جایی که در عرض دو سال ۶۲ هزار غیرنظامی بی ‌گناه از جمله ۱۸ هزار کودک به ‌طرز بی‌ رحمانه‌ای قتل‌عام شده‌ اند، نیز نشان خواهید داد.»

  • «ارسال نامه‌ای از سوی شما خطاب به نخست نتانیاهو، ‌وزیر اسرائیل که حاوی فراخوانی قوی برای توقف بحران انسانی در غزه باشد، اقدامی بسیار معنادار خواهد بود. در این روزهایی که جهان بیداری مشترکی را تجربه می ‌کند و به ‌رسمیت شناختن فلسطین به اراده‌ای جهانی تبدیل شده است، فراخوانی از سوی شما به نمایندگی از مردم غزه، انجام مسئولیتی تاریخی در قبال ملت فلسطین خواهد بود.»

امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان،  رئیس‌ جمهور تورکیه، در نامه‌ای به ملانیا ترامپ، همسر رئیس ‌جمهور سابق ایالات متحده از او خواست تا همان حساسیتی را که نسبت به جنگ در اوکراین نشان داده، برای بحران انسانی در غزه نیز از خود نشان دهد.

امینه اردوغان نامه‌اش را با درود و احترام صمیمانه به ملانیا ترامپ آغاز کرده و خاطرنشان کرد که دیدارشان در کاخ سفید در واشنگتن، علی‌رغم گذشت شش سال، همچنان در ذهن او زنده و تازه مانده است.
او نوشت که گفت‌وگوی صمیمی و مهمان ‌نوازی ظریف ترامپ در آن دیدار، و همچنین صحبت ‌های او در حین صرف غذا و قدم‌زدن در باغ، نشان ‌دهنده قلبی حساس نسبت به مسائل روز بود.
امینه اردوغان همچنین گفت که این حساسیت وجدانی را در نامه اخیر ترامپ به ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه نیز مشاهده کرده است.

حساسیتی که نسبت به کودکان بی ‌پناه اوکراین نشان دادید، امید را در دل‌ ها زنده کرد

او با تأکید بر اینکه گفته ‌های ترامپ در آن نامه بیانگر احساس مشترک بشری است، افزود:

«همان‌طور که در نامه ‌تان اشاره کردید، حق رشد در محیط سرشار از محبت و امنیت، حق جهانی و غیرقابل انکار برای همه کودکان است. این حق، متعلق به هیچ جغرافیا، نژاد، هویت قومی، گروه دینی یا ایدئولوژی خاصی نیست.
بنابراین، ایستادن در کنار مظلومانی که از این حق محروم شده ‌اند، در وهله اول مسئولیت بزرگ در قبال خانواده بشری است.
در این چارچوب، حساسیتی که به‌ عنوان همسر یک رهبر نسبت به جان‌ هایی که در جنگ اوکراین از بین رفته، خانواده‌ هایی که از هم پاشیده ‌اند و کودکانی که بی ‌سرپرست مانده‌ اند نشان داده ‌اید، حرکت امیدوارکننده برای قلب ‌هاست.
درخواست تان برای بازگرداندن خنده‌ های شاد کودکانی که به «خنده‌ای خاموش» محکوم شده ‌اند، بسیار معنادار است.
باور دارم که همان حساسیت مهمی را که برای ۶۴۸ کودک کشته ‌شده اوکراینی نشان دادید، با قدرتی بیشتر برای غزه نیز نشان خواهید داد؛ جایی که در عرض دو سال، ۱۸ هزار کودک از مجموع ۶۲ هزار غیر نظامی بی ‌گناه به ‌طرز بی ‌رحمانه‌ای کشته شده ‌اند.»

آیا روزی تصور می ‌کردید واژه "سرباز گمنام" برای کودکان نیز به کار رود؟

امینه اردوغان با اشاره به اینکه غزه صحنه بی ‌سابقه ‌ترین ظلم در تاریخ و دردناک ‌ترین نسل‌کشی دوران معاصر است، نوشت:

«صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، در گزارش خود غزه را جایی توصیف می ‌کند که سطح زمین برای کودکان به جهنم، و زیر زمین به گورستان تبدیل شده است.
آیا روزی به ذهنتان می ‌رسید که واژه "سرباز گمنام"، که برای سربازان کشته ‌شده با هویت نا مشخص استفاده می ‌شود، روزی برای کودکان نیز کاربرد داشته باشد؟
امروز، هزاران کودک غزه‌ای که هیچ خانواده‌ای از آن ‌ها باقی نمانده و حتی نامشان مشخص نیست، با عنوان "نوزاد گمنام" دفن می ‌شوند و این موضوع زخم‌ هایی عمیق بر وجدان‌ های ما ایجاد کرده است.
این کودکان که دچار تخریب روانی شدید شده ‌اند و خندیدن را به ‌کلی فراموش کرده‌ اند، با فریاد به میکروفون ‌ها می ‌گویند که می ‌خواهند بمیرند و قلب‌ های معصوم‌ شان باری سنگین از جنگی را حمل می ‌کند که هیچ درکی از آن ندارند.
در غزه، تاریخ ثبت می ‌کند که موهای سفید زودرس کودکان یتیم و بی ‌سرپرست، حاصل درد ها و ترس‌ هایی است که قابل توصیف نیست.»

فراخوانی برای ارسال نامه به نتانیاهو درباره غزه

امینه اردوغان در ادامه نوشت که کودکان فلسطینی نیز مانند کودکان اوکراین، سزاوار همان شادی، آزادی و آینده‌ای با کرامت هستند و افزود:

«ارسال نامه‌ای از سوی شما خطاب به نتانیاهو،نخست ‌وزیر اسرائیل که حاوی فراخوانی قوی برای توقف بحران انسانی در غزه باشد، اقدامی بسیار معنادار خواهد بود.
در این روزهایی که جهان بیداری مشترکی را تجربه می ‌کند و به ‌رسمیت شناختن فلسطین به اراده‌ای جهانی تبدیل شده است، فراخوانی از سوی شما به نمایندگی از مردم غزه، انجام مسئولیتی تاریخی در قبال ملت فلسطین خواهد بود.»

باید صدای خود را علیه این نظم ناعادلانه یکی کنیم

امینه اردوغان تأکید کرد که آنچه در فلسطین رخ می ‌دهد، فراتر از نسل‌کشی است و بازتاب یک نظام بین‌المللی ظالمانه است که در آن، منافع گروهی خاص موجب بی ‌ارزش شدن جان و کرامت سایر انسان‌ ها می ‌شود.

او خواستار اتحاد در برابر این نظم معیوب شد که جان برخی کودکان را از دیگران کم ‌ارزش‌تر می‌ داند و افزود:

«ما باید از قوانین بین‌المللی بی ‌اعتبار شده و ارزش‌ های مشترک انسانی دفاع کنیم و در اطراف اصول مشترک ‌مان گرد هم آییم.
تنها در این صورت است که می ‌توانیم امید نسل‌ های آینده را، که روز به ‌روز در برابر این وحشیگری نا امید تر می ‌شوند، زنده نگه داریم.
تنها در این صورت می ‌توانیم به کودکانی که صدای خنده ‌شان خاموش شده، شادی را بازگردانیم و از امکان صلحی پایدار و جهانی سخن بگوییم.
من احساسات موجود در نامه ‌تان را به‌ عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان به ‌شدت درک می ‌کنم و امیدوارم همین امید را برای کودکان غزه نیز زنده نگه دارید.
برای ۱۸ هزار و ۸۸۵ نوزاد و کودک غزه‌ای، از جمله هند رجب ۶ ساله که با ۳۳۵ گلوله کشته شد و ریم ۳ ساله که از نگاه خندان پدر بزرگش خداحافظی کرد، دیگر خیلی دیر شده است.
اما برای بیش از یک میلیون کودک بازمانده، هنوز شانسی باقی مانده است. زمانش خیلی وقت است که فرا رسیده.»

