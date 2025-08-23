«باور دارم همان حساسیتی را که برای ۶۴۸ کودک اوکراینی کشته شده در جنگ نشان دادید، با قدرتی بیشتر برای غزه، جایی که در عرض دو سال ۶۲ هزار غیرنظامی بی ‌گناه از جمله ۱۸ هزار کودک به ‌طرز بی‌ رحمانه‌ای قتل‌عام شده‌ اند، نیز نشان خواهید داد.»

«ارسال نامه‌ای از سوی شما خطاب به نخست نتانیاهو، ‌وزیر اسرائیل که حاوی فراخوانی قوی برای توقف بحران انسانی در غزه باشد، اقدامی بسیار معنادار خواهد بود. در این روزهایی که جهان بیداری مشترکی را تجربه می ‌کند و به ‌رسمیت شناختن فلسطین به اراده‌ای جهانی تبدیل شده است، فراخوانی از سوی شما به نمایندگی از مردم غزه، انجام مسئولیتی تاریخی در قبال ملت فلسطین خواهد بود.»

امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور تورکیه، در نامه‌ای به ملانیا ترامپ، همسر رئیس ‌جمهور سابق ایالات متحده از او خواست تا همان حساسیتی را که نسبت به جنگ در اوکراین نشان داده، برای بحران انسانی در غزه نیز از خود نشان دهد.

امینه اردوغان نامه‌اش را با درود و احترام صمیمانه به ملانیا ترامپ آغاز کرده و خاطرنشان کرد که دیدارشان در کاخ سفید در واشنگتن، علی‌رغم گذشت شش سال، همچنان در ذهن او زنده و تازه مانده است.

او نوشت که گفت‌وگوی صمیمی و مهمان ‌نوازی ظریف ترامپ در آن دیدار، و همچنین صحبت ‌های او در حین صرف غذا و قدم‌زدن در باغ، نشان ‌دهنده قلبی حساس نسبت به مسائل روز بود.

امینه اردوغان همچنین گفت که این حساسیت وجدانی را در نامه اخیر ترامپ به ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه نیز مشاهده کرده است.

حساسیتی که نسبت به کودکان بی ‌پناه اوکراین نشان دادید، امید را در دل‌ ها زنده کرد

او با تأکید بر اینکه گفته ‌های ترامپ در آن نامه بیانگر احساس مشترک بشری است، افزود:

«همان‌طور که در نامه ‌تان اشاره کردید، حق رشد در محیط سرشار از محبت و امنیت، حق جهانی و غیرقابل انکار برای همه کودکان است. این حق، متعلق به هیچ جغرافیا، نژاد، هویت قومی، گروه دینی یا ایدئولوژی خاصی نیست.

بنابراین، ایستادن در کنار مظلومانی که از این حق محروم شده ‌اند، در وهله اول مسئولیت بزرگ در قبال خانواده بشری است.

در این چارچوب، حساسیتی که به‌ عنوان همسر یک رهبر نسبت به جان‌ هایی که در جنگ اوکراین از بین رفته، خانواده‌ هایی که از هم پاشیده ‌اند و کودکانی که بی ‌سرپرست مانده‌ اند نشان داده ‌اید، حرکت امیدوارکننده برای قلب ‌هاست.

درخواست تان برای بازگرداندن خنده‌ های شاد کودکانی که به «خنده‌ای خاموش» محکوم شده ‌اند، بسیار معنادار است.

باور دارم که همان حساسیت مهمی را که برای ۶۴۸ کودک کشته ‌شده اوکراینی نشان دادید، با قدرتی بیشتر برای غزه نیز نشان خواهید داد؛ جایی که در عرض دو سال، ۱۸ هزار کودک از مجموع ۶۲ هزار غیر نظامی بی ‌گناه به ‌طرز بی ‌رحمانه‌ای کشته شده ‌اند.»

آیا روزی تصور می ‌کردید واژه "سرباز گمنام" برای کودکان نیز به کار رود؟

امینه اردوغان با اشاره به اینکه غزه صحنه بی ‌سابقه ‌ترین ظلم در تاریخ و دردناک ‌ترین نسل‌کشی دوران معاصر است، نوشت: