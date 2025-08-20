ادارهٔ حکومت ترامپ اعلام کرد که هنگام تصمیم گیری دربارهٔ حق زندگی مهاجران در ایالات متحده، به دیدگاه های «ضد امریکایی» و «ضد یهودی» توجه خواهد کرد.
ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده روز سه شنبه در وبسایت خود اعلام کرد که این اداره راهنمایی های خود را در مورد عواملی که مسئولین هنگام بررسی درخواست ها در نظر می گیرند، بهروزرسانی کرده است.
این اداره همچنین اعلام کرد که بررسی های خود را گسترش داده است، از جمله بررسی شبکه های اجتماعی و دیگر ارزیابی ها.
متیو تراگسر، سخنگوی ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده گفت: «مزایای امریکا نباید به کسانی داده شود که از این کشور نفرت دارند و ایدئولوژی های ضد امریکایی را ترویج می کنند. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده متعهد به اجرای سیاست ها و رویه هایی است که ضد امریکایی بودن را ریشه کن کند و از اجرای دقیق ترین معیارهای ارزیابی و بررسی حمایت کند.»
او افزود: «مزایای مهاجرتی، از جمله زندگی و کار در ایالات متحده، یک امتیاز است، نه یک حق.»
طبق اعلام ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده این راهنمایی جدید فوراً اجرایی شده و به درخواست هایی که در حال بررسی هستند یا پس از تاریخ انتشار ثبت می شوند، اعمال خواهد شد.
تنها ضد یهودیت
در حالی که منطقی به نظر می رسد که ایالات متحده چنین موضعی علیه دیدگاه های به اصطلاح «ضد امریکایی» اتخاذ کند، تنها نفرت غیرمرتبط با امریکا که به این بهروزرسانی جدید اضافه شده، ضد یهودیت است.
این موضوع راهنمایی جدید و به طور کلی رهبری ترامپ را در موقعیت عجیب قرار می دهد، زیرا ممکن است نشان دهد که دولت دیگر انواع نفرت را به همان اندازه جدی نمی گیرد.
اگرچه ضد یهودیت به تعریف خود شامل اعراب نیز می شود، اما اصطلاحاتی مانند ضد عرب یا اسلامهراسی اغلب برای توصیف حوادث نفرت علیه اعراب و مسلمانان استفاده می شوند. هر دوی این موارد از بهروزرسانی جدید حذف شده اند.
سایر اشکال نفرت، از جمله بیگانه هراسی، عدم تحمل مذهبی، تعصب و نژادپرستی، در این بهروزرسانی گنجانده نشده اند.
بیشتر این دیدگاه ها لزوماً توسط قانون در ایالات متحده مجازات نمی شوند؛ اما اقداماتی که از این دیدگاه ها انگیزه می گیرند، تحت جرایم نفرت و/یا تبعیض قرار می گیرند و می توانند پیامد های قانونی داشته باشند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ قبلاً تمایل خود را برای سرکوب هر دیدگاهی که آن را ضد یهودی می داند، نشان داده است.
او محصلین طرفدار فلسطین، از جمله نام های برجستهای مانند محمود خلیل و محسن مهدوی، را به دلیل اعتراض در پوهنتون ها علیه نسلکشی مداوم اسرائیل در غزه هدف قرار داد.
او همچنین پوهنتون ها را به دلیل اجازه دادن به این اعتراضات در محوطه های خود هدف قرار داد.