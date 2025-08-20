ادارهٔ حکومت ترامپ اعلام کرد که هنگام تصمیم ‌گیری دربارهٔ حق زندگی مهاجران در ایالات متحده، به دیدگاه‌ های «ضد امریکایی» و «ضد یهودی» توجه خواهد کرد.

ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده روز سه ‌شنبه در وب‌سایت خود اعلام کرد که این اداره راهنمایی‌ های خود را در مورد عواملی که مسئولین هنگام بررسی درخواست ‌ها در نظر می ‌گیرند، به‌روزرسانی کرده است.

این اداره همچنین اعلام کرد که بررسی‌ های خود را گسترش داده است، از جمله بررسی شبکه ‌های اجتماعی و دیگر ارزیابی‌ ها.

متیو تراگسر، سخنگوی ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده گفت: «مزایای امریکا نباید به کسانی داده شود که از این کشور نفرت دارند و ایدئولوژی‌ های ضد امریکایی را ترویج می‌ کنند. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده متعهد به اجرای سیاست ‌ها و رویه ‌هایی است که ضد امریکایی بودن را ریشه ‌کن کند و از اجرای دقیق ‌ترین معیارهای ارزیابی و بررسی حمایت کند.»

او افزود: «مزایای مهاجرتی، از جمله زندگی و کار در ایالات متحده، یک امتیاز است، نه یک حق.»

طبق اعلام ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده این راهنمایی جدید فوراً اجرایی شده و به درخواست‌ هایی که در حال بررسی هستند یا پس از تاریخ انتشار ثبت می ‌شوند، اعمال خواهد شد.

تنها ضد یهودیت

در حالی که منطقی به نظر می ‌رسد که ایالات متحده چنین موضعی علیه دیدگاه‌ های به ‌اصطلاح «ضد امریکایی» اتخاذ کند، تنها نفرت غیرمرتبط با امریکا که به این به‌روزرسانی جدید اضافه شده، ضد یهودیت است.