آسترالیا اقدام اسرائیل برای لغو ویزه نمایندگان آسترالیایی در اداره فلسطین را «غیرموجه» خوانده است.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه آسترالیا، در بیانیه‌ای گفت که تصمیم اسرائیل «واکنشی غیرموجه» به اقدام آسترالیا در به رسمیت شناختن فلسطین است.

او تأکید کرد که کشورش به همکاری با شرکا و تلاش برای ایجاد حرکت بین‌المللی به سوی راه‌ حل دو دولتی، آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان ‌ها ادامه خواهد داد.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که اسرائیل روز دوشنبه ویزه نمایندگان آسترالیایی در اداره فلسطین را در واکنش به تصمیم آسترالیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین و ممنوعیت ورود یک سیاستمدار راست‌ گرای اسرائیلی لغو کرد.

وانگ وعده داد که کشورش از جوامع خود محافظت کرده و از همه آسترالیایی ‌ها در برابر نفرت و آسیب دفاع خواهد کرد.

روز دوشنبه، دولت آسترالیا ویزه رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست، سیمچا روتمن، را لغو کرد و او را به مدت سه سال از ورود به کشور منع کرد. این اقدام به دلیل حمایت آشکار او از جابجایی فلسطینیان از غزه و توصیف کودکان فلسطینی به عنوان «دشمنان» اسرائیل انجام شد.