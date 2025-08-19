آسترالیا اقدام اسرائیل برای لغو ویزه نمایندگان آسترالیایی در اداره فلسطین را «غیرموجه» خوانده است.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه آسترالیا، در بیانیهای گفت که تصمیم اسرائیل «واکنشی غیرموجه» به اقدام آسترالیا در به رسمیت شناختن فلسطین است.
او تأکید کرد که کشورش به همکاری با شرکا و تلاش برای ایجاد حرکت بینالمللی به سوی راه حل دو دولتی، آتشبس در غزه و آزادی گروگان ها ادامه خواهد داد.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که اسرائیل روز دوشنبه ویزه نمایندگان آسترالیایی در اداره فلسطین را در واکنش به تصمیم آسترالیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین و ممنوعیت ورود یک سیاستمدار راست گرای اسرائیلی لغو کرد.
وانگ وعده داد که کشورش از جوامع خود محافظت کرده و از همه آسترالیایی ها در برابر نفرت و آسیب دفاع خواهد کرد.
روز دوشنبه، دولت آسترالیا ویزه رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست، سیمچا روتمن، را لغو کرد و او را به مدت سه سال از ورود به کشور منع کرد. این اقدام به دلیل حمایت آشکار او از جابجایی فلسطینیان از غزه و توصیف کودکان فلسطینی به عنوان «دشمنان» اسرائیل انجام شد.
در نوامبر ۲۰۲۴، آسترالیا ویزه وزیر پیشین داخله و عدالت اسرائیل، آیلت شاکد، را به دلیل حمایت او از ساخت وسازهای غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی رد کرد.
آسترالیا قرار است ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.
چندین کشور از جمله فرانسه، بریتانیا، مالتا، کانادا و پرتگال نیز اعلام کرده اند که در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه سپتامبر، دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
این به رسمیت شناختن در حالی صورت می گیرد که اسرائیل به حملات شدید خود علیه غزه ادامه داده و از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۲ هزار نفر را کشته است.
در نوامبر گذشته، محکمه کیفری بینالمللی حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و وزیر دفاع پیشین او، یوآف گالانت، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین با پروندهای در محکمه بینالمللی عدالت به اتهام نسل کشی در جنگ علیه غزه مواجه است.