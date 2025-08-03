وزارت امور داخله سوریه اعلام کرد که نیرو های امنیتی نبیل دریوسی را به اتهام «جنایات جنگی» در جریان قیام علیه رژیم بشار الاسد بازداشت کرده‌ اند.

در بیانیه‌ای آمده است: «اداره امنیت داخلی در حومه شمالی ولایت لاذقیه، جنایتکار نبیل دریوسی را به دلیل دست داشتن در جنایات جنگی متعدد در جریان انقلاب سوریه و مشارکت در کمپاین‌ های رژیم سابق علیه مناطق شورشی بازداشت کرده است.»

در این بیانیه همچنین ذکر شده است که دریوسی «در نقض‌ های جدی علیه غیرنظامیان، از جمله مثله کردن اجساد شهدا، دست داشته است.» وی به مراجع قضایی مربوطه ارجاع داده شده تا اقدامات قانونی لازم علیه او انجام شود.