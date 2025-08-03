سیاست
در سوریه یک تن به اتهام جنایت جنگی بازداشت شد
وزارت داخله سوریه می ‌گوید که نبیل دریوسی در جنایات جنگی متعددی دست داشته است
3 اوت 2025

وزارت امور داخله سوریه اعلام کرد که نیرو های امنیتی نبیل دریوسی را به اتهام «جنایات جنگی» در جریان قیام علیه رژیم بشار الاسد بازداشت کرده‌ اند.

در بیانیه‌ای آمده است: «اداره امنیت داخلی در حومه شمالی ولایت لاذقیه، جنایتکار نبیل دریوسی را به دلیل دست داشتن در جنایات جنگی متعدد در جریان انقلاب سوریه و مشارکت در کمپاین‌ های رژیم سابق علیه مناطق شورشی بازداشت کرده است.»

در این بیانیه همچنین ذکر شده است که دریوسی «در نقض‌ های جدی علیه غیرنظامیان، از جمله مثله کردن اجساد شهدا، دست داشته است.» وی به مراجع قضایی مربوطه ارجاع داده شده تا اقدامات قانونی لازم علیه او انجام شود.

بشار الاسد، که نزدیک به ۲۵ سال بر سوریه حکومت کرده بود، در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به این ترتیب رژیم حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان یافت.

یک اداره جدید به رهبری رئیس ‌جمهور احمد الشرع در ماه جنوری تشکیل شد.

