UN-Nothilfechef: Völkermord in Gaza muss verhindert werden

Schamlos schaffe Israel unmenschliche Bedingungen für die Zivilbevölkerung in Gaza, sagt ein hoher UN-Vertreter vor dem Sicherheitsrat in New York. Dann stellt er dem Rat eine Frage.