In einer Welt voller Krisen ist Symbolpolitik längst nicht mehr genug. Der Krieg in der Ukraine und der bröckelnde transatlantische Zusammenhalt zeigen: Wer heute nicht in Sicherheit investiert, verliert morgen seine Handlungsfähigkeit.

In einer Welt voller Krisen ist Symbolpolitik längst nicht mehr genug. Der Krieg in der Ukraine und der bröckelnde transatlantische Zusammenhalt zeigen: Wer heute nicht in Sicherheit investiert, verliert morgen seine Handlungsfähigkeit.