Beim Dreiertreffen in Ankara haben Syrien, Türkiye und Jordanien eine engere Sicherheitskooperation angekündigt. Thema war auch die Auflösung der Terrororganisation PKK und die Wiedereröffnung der syrischen Botschaft in Ankara.