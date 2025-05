Statistik: Deutsche geben jeden vierten Euro fürs Wohnen aus Statistik: Deutsche geben jeden vierten Euro fürs Wohnen aus

Wohnkosten belasten viele Haushalte in der Bundesrepublik stärker als in den meisten anderen EU-Staaten. „Wohnen in Deutschland ist ein Verarmungsprogramm für weite Teile der Bevölkerung“, kritisierte BSW-Chefin Wagenknecht. Wohnkosten belasten viele Haushalte in der Bundesrepublik stärker als in den meisten anderen EU-Staaten. „Wohnen in Deutschland ist ein Verarmungsprogramm für weite Teile der Bevölkerung“, kritisierte BSW-Chefin Wagenknecht.