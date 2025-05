Beamte in die Rentenversicherung? SPD verteidigt Bas Beamte in die Rentenversicherung? SPD verteidigt Bas

Die Überlegung ist nicht neu. Die neue Arbeits- und Sozialministerin will die Beitragsbasis in der Rentenversicherung verbreitern. Bei der Union kommt das nicht gut an. Bei der SPD schon. Die Überlegung ist nicht neu. Die neue Arbeits- und Sozialministerin will die Beitragsbasis in der Rentenversicherung verbreitern. Bei der Union kommt das nicht gut an. Bei der SPD schon.