Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κλιμάκωσε περαιτέρω τις εντάσεις με το Κατάρ, απειλώντας με περισσότερες ενέργειες μετά την τελευταία επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, που στόχευε αξιωματούχους της Χαμάς.

«Λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: είτε τους απελαύνετε είτε τους οδηγείτε στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, στο οποίο υπερασπίστηκε την επίθεση της Τρίτης στη Ντόχα που στόχευε ηγέτες της Χαμάς.

Η ισραηλινή επίθεση — πρωτοφανής για κράτος του Κόλπου — φέρεται να έπληξε πολλαπλά γραφεία στο κέντρο της Χαμάς στη Ντόχα. Παρόλο που κανένα από τα ανώτερα πολιτικά στελέχη της ομάδας δεν σκοτώθηκε, η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο πέντε μελών χαμηλότερης βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Χαλίλ αλ-Χάγια, ηγέτη της ομάδας στη Γάζα και κορυφαίου διαπραγματευτή, καθώς και τριών σωματοφυλάκων.

Δικαιολογία από τον Νετανιάχου

Στις δηλώσεις του, ο Νετανιάχου παρομοίασε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες η Ουάσινγκτον χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να ξεκινήσει τον λεγόμενο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

«Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου; Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, όπου κι αν βρίσκονται», είπε, κατηγορώντας το Κατάρ ότι χρηματοδοτεί και φιλοξενεί ηγέτες της Χαμάς «σε αρχοντικά».

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκανε η Αμερική όταν κυνήγησε τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και όταν σκότωσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι οι χώρες που χειροκροτούσαν τότε τις ΗΠΑ «θα έπρεπε να ντρέπονται» που τώρα καταδικάζουν το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ επανέλαβε την υπεράσπιση, λέγοντας στη Daily Mail στο Λονδίνο ότι το Ισραήλ στόχευσε τον αλ-Χάγια επειδή εμπόδιζε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

«Συνεχώς έλεγε 'Ναι, αλλά' στις διαπραγματεύσεις», είπε ο Χέρτζογκ.

Ο Νετανιάχου έχει κατηγορηθεί ότι εμποδίζει τις συνομιλίες για εκεχειρία, ακόμη και από οικογένειες ομήρων.

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση, και αντιπροσωπείες της Χαμάς ταξίδευαν τακτικά στη Ντόχα και το Κάιρο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για εκεχειρία.

Αντίδραση του Κατάρ

Το Κατάρ καταδίκασε άμεσα τις δηλώσεις του Νετανιάχου ως «ανεύθυνες» και «ρητές απειλές για μελλοντικές παραβιάσεις της κρατικής κυριαρχίας».

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η φιλοξενία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα ήταν μέρος διεθνώς αναγνωρισμένων προσπαθειών διαμεσολάβησης «κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ» για την εξασφάλιση ανταλλαγών κρατουμένων και συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.