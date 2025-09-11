Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κλιμάκωσε περαιτέρω τις εντάσεις με το Κατάρ, απειλώντας με περισσότερες ενέργειες μετά την τελευταία επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, που στόχευε αξιωματούχους της Χαμάς.
«Λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: είτε τους απελαύνετε είτε τους οδηγείτε στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, στο οποίο υπερασπίστηκε την επίθεση της Τρίτης στη Ντόχα που στόχευε ηγέτες της Χαμάς.
Η ισραηλινή επίθεση — πρωτοφανής για κράτος του Κόλπου — φέρεται να έπληξε πολλαπλά γραφεία στο κέντρο της Χαμάς στη Ντόχα. Παρόλο που κανένα από τα ανώτερα πολιτικά στελέχη της ομάδας δεν σκοτώθηκε, η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο πέντε μελών χαμηλότερης βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Χαλίλ αλ-Χάγια, ηγέτη της ομάδας στη Γάζα και κορυφαίου διαπραγματευτή, καθώς και τριών σωματοφυλάκων.
Δικαιολογία από τον Νετανιάχου
Στις δηλώσεις του, ο Νετανιάχου παρομοίασε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες η Ουάσινγκτον χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να ξεκινήσει τον λεγόμενο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».
«Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου; Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, όπου κι αν βρίσκονται», είπε, κατηγορώντας το Κατάρ ότι χρηματοδοτεί και φιλοξενεί ηγέτες της Χαμάς «σε αρχοντικά».
«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκανε η Αμερική όταν κυνήγησε τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και όταν σκότωσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι οι χώρες που χειροκροτούσαν τότε τις ΗΠΑ «θα έπρεπε να ντρέπονται» που τώρα καταδικάζουν το Ισραήλ.
Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ επανέλαβε την υπεράσπιση, λέγοντας στη Daily Mail στο Λονδίνο ότι το Ισραήλ στόχευσε τον αλ-Χάγια επειδή εμπόδιζε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.
«Συνεχώς έλεγε 'Ναι, αλλά' στις διαπραγματεύσεις», είπε ο Χέρτζογκ.
Ο Νετανιάχου έχει κατηγορηθεί ότι εμποδίζει τις συνομιλίες για εκεχειρία, ακόμη και από οικογένειες ομήρων.
Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση, και αντιπροσωπείες της Χαμάς ταξίδευαν τακτικά στη Ντόχα και το Κάιρο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για εκεχειρία.
Αντίδραση του Κατάρ
Το Κατάρ καταδίκασε άμεσα τις δηλώσεις του Νετανιάχου ως «ανεύθυνες» και «ρητές απειλές για μελλοντικές παραβιάσεις της κρατικής κυριαρχίας».
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η φιλοξενία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα ήταν μέρος διεθνώς αναγνωρισμένων προσπαθειών διαμεσολάβησης «κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ» για την εξασφάλιση ανταλλαγών κρατουμένων και συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.
«Ο Νετανιάχου γνωρίζει πλήρως ότι η φιλοξενία του γραφείου της Χαμάς έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης του Κατάρ, που ζητήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», ανέφερε το υπουργείο.
Η ανακοίνωση απέρριψε τη σύγκριση του Νετανιάχου με τις αντιτρομοκρατικές ενέργειες μετά την 11η Σεπτεμβρίου ως «παραπλανητική και απελπισμένη προσπάθεια» να δικαιολογήσει την επιθετικότητα.
Πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου αντικατοπτρίζουν «ένα άτομο που βασίζεται σε ακραία ρητορική για να συγκεντρώσει ψήφους, ενώ αντιμετωπίζει διεθνή εντάλματα σύλληψης και αυξανόμενη παγκόσμια απομόνωση».
Το Κατάρ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον ρόλο του ως «αξιόπιστος διεθνής εταίρος» στη διαμεσολάβηση, αλλά δήλωσε ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να υπερασπιστεί την κυριαρχία του και να συνεργαστεί με συμμάχους για να «διασφαλίσει ότι ο Νετανιάχου θα λογοδοτήσει για τις ανεύθυνες και επικίνδυνες ενέργειές του».
Η Ντόχα κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει αυτό που περιέγραψε ως «εμπρηστική, ισλαμοφοβική ρητορική» του Νετανιάχου και προσπάθειες «πολιτικής εξαπάτησης» που υπονομεύουν τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.
Συνέπειες και επιπτώσεις
Η επίθεση αποτέλεσε μία από τις πιο τολμηρές κινήσεις του Ισραήλ από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.
Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει τη λήψη αποφάσεών της ως απάντηση.
«Τα εγκλήματα του Ισραήλ δεν θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της ηγεσίας ούτε τον συντονισμό μας με άλλες φατρίες», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Χουσάμ Μπαντράν.
Η στόχευση της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ έγινε καθώς οι διαμεσολαβητές — συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και της Ντόχα — προσπαθούσαν να διασώσουν μια πρόταση για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων.
Οι επικριτές προειδοποίησαν ότι η επίθεση κινδυνεύει να διαλύσει τις συνομιλίες.
Η αδιαλλαξία του Νετανιάχου, ωστόσο, υποδηλώνει ότι επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την επιθετικότητα του Ισραήλ ως μέρος ενός ευρύτερου αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ακόμη και με κίνδυνο διπλωματικής αντιπαράθεσης με έναν βασικό μεσολαβητή του Κόλπου.
Το Κατάρ, το οποίο διατηρεί εδώ και καιρό ανοιχτούς διαύλους με τη Χαμάς, βρίσκεται τώρα άμεσα στο στόχαστρο του Ισραήλ, αυξάνοντας τους φόβους για περιφερειακή κλιμάκωση και περιπλέκοντας τις ήδη δύσκολες διπλωματικές προσπάθειες για εκεχειρία.