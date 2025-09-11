Η Πολωνία επέβαλε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, μετά από πολλαπλές ύποπτες εισβολές ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της στις 10 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Πλοήγησης ανέφερε ότι οι περιορισμοί, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ αργά την Τετάρτη, θα παραμείνουν σε εφαρμογή έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το TVP World.

«Από τη δύση του ηλίου έως την ανατολή, υπάρχει πλήρης απαγόρευση πτήσεων, με εξαίρεση τα στρατιωτικά αεροσκάφη», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη απαγορεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στη ζώνη EP R129.

Η απόφαση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών drones από την Πολωνία, με τη στήριξη αεροσκαφών του ΝΑΤΟ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μέλος της συμμαχίας άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα drones της πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση να πλήξει πολωνικό έδαφος.