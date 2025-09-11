ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Πολωνία περιόρισε την εναέρια κυκλοφορία της λόγω υποψιών παράβασης από ρωσικά UAV
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την κατάρριψη από την Πολωνία ύποπτων ρωσικών drones με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, το πρώτο γνωστό περιστατικό όπου ένα μέλος της συμμαχίας άνοιξε πυρ στις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Η Πολωνία σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 40.000 στρατιώτες κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων. / Φωτογραφία: Reuters
11 Σεπτέμβριος 2025

Η Πολωνία επέβαλε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, μετά από πολλαπλές ύποπτες εισβολές ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της στις 10 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Πλοήγησης ανέφερε ότι οι περιορισμοί, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ αργά την Τετάρτη, θα παραμείνουν σε εφαρμογή έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το TVP World.

«Από τη δύση του ηλίου έως την ανατολή, υπάρχει πλήρης απαγόρευση πτήσεων, με εξαίρεση τα στρατιωτικά αεροσκάφη», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη απαγορεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στη ζώνη EP R129.

Η απόφαση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών drones από την Πολωνία, με τη στήριξη αεροσκαφών του ΝΑΤΟ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μέλος της συμμαχίας άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα drones της πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση να πλήξει πολωνικό έδαφος.

Μαζική ανάπτυξη στρατευμάτων

Σε απάντηση στις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad της Ρωσίας και της Λευκορωσίας που ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου, η Πολωνία σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 40.000 στρατιώτες κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, από περίπου 10.000 που βρίσκονται ήδη εκεί.

«Οι Πολωνοί και οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούν επαρκώς στις Zapad-2025», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Τσέσαρι Τομτσίκ, περιγράφοντας τις ασκήσεις ως «επιθετικής φύσης».

Κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της.

