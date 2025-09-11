Ο συντηρητικός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ, μία από τις πιο εξέχουσες φιγούρες του δεξιού νεανικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στενός σύμμαχος του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ήταν 31 ετών.
Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, μιλούσε σε φοιτητές στην πρώτη στάση της περιοδείας του "American Comeback Tour" όταν συνέβη η επίθεση. Βίντεο από την εκδήλωση τον δείχνει καθισμένο σε ένα τραπέζι με την επιγραφή "Prove Me Wrong", όπου καλούσε τους φοιτητές να του κάνουν ερωτήσεις, όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Χτυπήθηκε στον λαιμό και κατέρρευσε καθώς οι φοιτητές έτρεχαν να φύγουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.
Ηγέτης της συντηρητικής νεολαίας
Γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 1993 στα προάστια του Σικάγο, ο Κερκ παρακολούθησε για λίγο μαθήματα σε κοινοτικό κολέγιο πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί πλήρως στον ακτιβισμό. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, συνίδρυσε την οργάνωση Turning Point USA (TPUSA) το 2012, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην "ταυτοποίηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και οργάνωση φοιτητών για την προώθηση των αρχών της ελεύθερης αγοράς και της περιορισμένης κυβέρνησης".
Υπό την ηγεσία του, η TPUSA έγινε η μεγαλύτερη συντηρητική οργάνωση νεανικού ακτιβισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με παρουσία σε περισσότερα από 3.000 λύκεια και πανεπιστημιουπόλεις, 650.000 μέλη φοιτητών και προσωπικό άνω των 450 ατόμων.
Ο Κερκ ανέπτυξε επίσης μια τεράστια παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Τα σχόλιά του δημοσιεύτηκαν σε μέσα όπως τα Fox News, The Hill, Newsweek, RealClearPolitics και The Washington Times. Παρουσίαζε την εκπομπή The Charlie Kirk Show, ένα καθημερινό podcast και ραδιοφωνικό πρόγραμμα που μεταδιδόταν σε 150 σταθμούς, ενώ ταυτόχρονα προβαλλόταν στο Real America’s Voice News και είχε περισσότερες από 120 εκατομμύρια λήψεις τον τελευταίο χρόνο. Η εμβέλειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια άτομα τον μήνα, με το Axios να τον κατατάσσει στους "Top 10 λογαριασμούς που παρακολουθούνται περισσότερο" παγκοσμίως.
Σύμμαχος του Τραμπ
Ο Κερκ έγινε ένας από τους πιο ορατούς εκπροσώπους του Τραμπ, μιλώντας στα Εθνικά Συνέδρια των Ρεπουμπλικανών το 2016 και το 2020, καθώς και στην παρέλαση της ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025. Ο Τραμπ αργότερα τον διόρισε στο Συμβούλιο Επισκεπτών της Ακαδημίας Αεροπορίας.
Μετά την είδηση του θανάτου του, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: "Ο Μεγάλος, και ακόμη και Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, δεν είναι πια μαζί μας. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την Καρδιά της Νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια εδώ." Ο Τραμπ αργότερα δήλωσε στη New York Post: "Ήταν ένας πολύ, πολύ καλός φίλος μου και ένας εξαιρετικός άνθρωπος."
Ο Κερκ ήταν συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του bestseller των New York Times "The MAGA Doctrine: The Only Ideas That Will Win the Future" (2020). Το 2022, κυκλοφόρησε το "The College Scam", το οποίο επέκρινε την ανώτατη εκπαίδευση στις ΗΠΑ ως εκμεταλλευτική και "πλύση εγκεφάλου για το μέλλον της νεολαίας της Αμερικής." Το επόμενο βιβλίο του, "Rightwing Revolution: How to Beat the Woke and Save the West", κυκλοφόρησε το 2024.
Ο Κερκ συμπεριλήφθηκε στη λίστα "30 Under 30" του Forbes και ήταν γνωστός για το μαχητικό του στυλ ομιλίας, συχνά διοργανώνοντας συζητήσεις με φοιτητές στις συνεδρίες "prove me wrong".
Αν και επαινέθηκε από συντηρητικούς για την κινητοποίηση νεαρών ψηφοφόρων, ο Κερκ κατηγορήθηκε από επικριτές για τη διάδοση διχασμού και παραπληροφόρησης. Ενίσχυσε ψευδείς ισχυρισμούς για εκλογική απάτη το 2020, εξέφρασε σκεπτικισμό για τον Covid-19, αντιτάχθηκε στον έλεγχο των γεννήσεων και προώθησε τη θεωρία συνωμοσίας "Great Replacement". Ωστόσο, κάλεσε επίσης τους Ρεπουμπλικάνους να υιοθετήσουν την επιστολική ψήφο μετά το 2022, υποστηρίζοντας ότι "η ήττα είναι πολύ χειρότερη" από την προσαρμογή στον "μήνα εκλογών".
Ισλαμοφοβικός, φιλοϊσραηλινός
Όσον αφορά το Ισραήλ, ο Κερκ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του από την αρχή της γενοκτονίας στη Γάζα το 2023. Πρόσφατα αρνήθηκε ότι το Ισραήλ λιμοκτονεί τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, λίγο μετά από αναφορές ότι Ισραηλινοί στρατιώτες εμπόδιζαν την ανθρωπιστική βοήθεια και πυροβολούσαν σκόπιμα όσους αναζητούσαν βοήθεια.
«Όχι, το Ισραήλ δεν λιμοκτονεί τους κατοίκους της Γάζα», δήλωσε ο Κερκ σε ένα από τα tweets του τον Ιούλιο.
Έχει επίσης στοχοποιήσει τους Μουσουλμάνους και το Ισλάμ συστηματικά, κατηγορώντας τους Μουσουλμάνους ότι είναι εξτρεμιστές και ισχυριζόμενος ότι το Ισλάμ δεν είναι συμβατό με τις αξίες της Δύσης. «Το Ισλάμ είναι το σπαθί που χρησιμοποιεί η αριστερά για να κόψει τον λαιμό της Αμερικής», είπε στο τελευταίο του tweet που στόχευε τους Μουσουλμάνους.