Ο συντηρητικός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ, μία από τις πιο εξέχουσες φιγούρες του δεξιού νεανικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στενός σύμμαχος του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ήταν 31 ετών.

Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, μιλούσε σε φοιτητές στην πρώτη στάση της περιοδείας του "American Comeback Tour" όταν συνέβη η επίθεση. Βίντεο από την εκδήλωση τον δείχνει καθισμένο σε ένα τραπέζι με την επιγραφή "Prove Me Wrong", όπου καλούσε τους φοιτητές να του κάνουν ερωτήσεις, όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Χτυπήθηκε στον λαιμό και κατέρρευσε καθώς οι φοιτητές έτρεχαν να φύγουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Ηγέτης της συντηρητικής νεολαίας

Γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 1993 στα προάστια του Σικάγο, ο Κερκ παρακολούθησε για λίγο μαθήματα σε κοινοτικό κολέγιο πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί πλήρως στον ακτιβισμό. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, συνίδρυσε την οργάνωση Turning Point USA (TPUSA) το 2012, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην "ταυτοποίηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και οργάνωση φοιτητών για την προώθηση των αρχών της ελεύθερης αγοράς και της περιορισμένης κυβέρνησης".

Υπό την ηγεσία του, η TPUSA έγινε η μεγαλύτερη συντηρητική οργάνωση νεανικού ακτιβισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με παρουσία σε περισσότερα από 3.000 λύκεια και πανεπιστημιουπόλεις, 650.000 μέλη φοιτητών και προσωπικό άνω των 450 ατόμων.

Ο Κερκ ανέπτυξε επίσης μια τεράστια παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Τα σχόλιά του δημοσιεύτηκαν σε μέσα όπως τα Fox News, The Hill, Newsweek, RealClearPolitics και The Washington Times. Παρουσίαζε την εκπομπή The Charlie Kirk Show, ένα καθημερινό podcast και ραδιοφωνικό πρόγραμμα που μεταδιδόταν σε 150 σταθμούς, ενώ ταυτόχρονα προβαλλόταν στο Real America’s Voice News και είχε περισσότερες από 120 εκατομμύρια λήψεις τον τελευταίο χρόνο. Η εμβέλειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια άτομα τον μήνα, με το Axios να τον κατατάσσει στους "Top 10 λογαριασμούς που παρακολουθούνται περισσότερο" παγκοσμίως.

Σύμμαχος του Τραμπ

Ο Κερκ έγινε ένας από τους πιο ορατούς εκπροσώπους του Τραμπ, μιλώντας στα Εθνικά Συνέδρια των Ρεπουμπλικανών το 2016 και το 2020, καθώς και στην παρέλαση της ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025. Ο Τραμπ αργότερα τον διόρισε στο Συμβούλιο Επισκεπτών της Ακαδημίας Αεροπορίας.