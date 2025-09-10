Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, φιλοξένησε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ντάουνινγκ Στριτ την Τρίτη, μετά τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG) στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Ντόχα. Ο Στάρμερ να καταδίκασε την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ και τόνισε τη σημασία της αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Όσον αφορά την Ουκρανία, οι δύο ηγέτες εξέτασαν την κατάσταση στο μέτωπο και υπογράμμισαν την ανάγκη παροχής των απαραίτητων στρατιωτικών δυνατοτήτων στο Κίεβο.

Ο Ρούτε ενημέρωσε τον Στάρμερ για τις συζητήσεις που έγιναν νωρίτερα την ημέρα στην UDCG, όπου οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν τις προσπάθειες για ενίσχυση της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της Συμμαχίας των Προθύμων. Και οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την ενσωμάτωση των συνεισφορών των ΗΠΑ στο σχέδιο της συμμαχίας.