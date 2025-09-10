ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Ρούτε και ο Στάρμερ υποσχέθηκαν ισχυρότερη στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Downing Street, όπου συζητήθηκαν και θέματα περιφερειακής ασφάλειας, ο Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα και κάλεσε για αποκλιμάκωση των εντάσεων.
Ο Ρούτε επαίνεσε την δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για αύξηση των αμυντικών δαπανών και τον ηγετικό του ρόλο. / AA
10 Σεπτέμβριος 2025

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, φιλοξένησε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ντάουνινγκ Στριτ την Τρίτη, μετά τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG) στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Ντόχα. Ο Στάρμερ να καταδίκασε την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ και τόνισε τη σημασία της αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Όσον αφορά την Ουκρανία, οι δύο ηγέτες εξέτασαν την κατάσταση στο μέτωπο και υπογράμμισαν την ανάγκη παροχής των απαραίτητων στρατιωτικών δυνατοτήτων στο Κίεβο.

Ο Ρούτε ενημέρωσε τον Στάρμερ για τις συζητήσεις που έγιναν νωρίτερα την ημέρα στην UDCG, όπου οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν τις προσπάθειες για ενίσχυση της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της Συμμαχίας των Προθύμων. Και οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την ενσωμάτωση των συνεισφορών των ΗΠΑ στο σχέδιο της συμμαχίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Συμφώνησαν επίσης για την ανάγκη αύξησης της πίεσης στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, ώστε να ωθηθεί ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ρούτε είχε επίσης ξεχωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, την Υπουργό Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, Ντένις Σμιχάλ, και τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε επαίνεσε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για αύξηση των αμυντικών δαπανών και τον ηγετικό του ρόλο, μαζί με τη Γαλλία, στην προώθηση εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία.

