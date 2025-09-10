Οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ συνέβαλαν στην αντιμετώπιση drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο επικεφαλής της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, βρίσκεται σε επαφή με τη Βαρσοβία, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ την Τετάρτη.

«Πολλά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και αντιμετωπίστηκαν από τις αεράμυνες της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με την ηγεσία της Πολωνίας και το ΝΑΤΟ συνεργάζεται στενά με την Πολωνία», έγραψε η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ στην πλατφόρμα X.

Η Χαρτ ανέφερε ότι οι πρέσβεις του ΝΑΤΟ πραγματοποιούσαν τακτική συνάντηση το πρωί της Τετάρτης και «θα συζητήσουν πώς αντέδρασε το ΝΑΤΟ στα drones που εισήλθαν στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με περισσότερα από 400 drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία, μετά την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι ενεργοποίησε τις αεράμυνές της για να αναχαιτίσει «εχθρικά οχήματα».

Η ουκρανική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 415 drones και 43 πυραύλους στην επίθεση, η οποία, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, άφησε τουλάχιστον έναν νεκρό. Οι μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 386 drones και 27 πυραύλους, πρόσθεσε η αεροπορία.

‘Επικίνδυνο παράδειγμα’