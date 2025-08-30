Η Τουρκία τιμά την 103η Ημέρα της Νίκης, τη νίκη-ορόσημο στη Μάχη του Ντουμλουπινάρ το 1922 ενάντια στα ελληνικά στρατεύματα. Η νίκη αυτή θεωρείται σημείο καμπής του Απελευθερωτικού Πολέμου.

Υπό την ηγεσία του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, η στρατιωτική εκστρατεία, που ήταν μέρος της Μεγάλης Επίθεσης, ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου 1922 και επισφράγισε την ανεξαρτησία της Τουρκίας, όταν τερματίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ιστορικοί τονίζουν ότι ο θρίαμβος, υπό την ηγεσία του Ατατούρκ, διακήρυξε την αποφασιστικότητα της Τουρκίας για αυτοδιάθεση και την διαρκή παρουσία της στην Ανατολία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τίμησε την Ημέρα της Νίκης του τουρκικού έθνους, δηλώνοντας ότι δεν είναι μόνο μια στρατιωτική νίκη, αλλά «σηματοδοτεί την αναγέννηση του έθνους μας, τον αγώνα του για ύπαρξη και την αιώνια ανεξαρτησία του».

«Το καθήκον μας σήμερα είναι να μεταφέρουμε τη δάδα της ανεξαρτησίας, που άναψε στις 30 Αυγούστου, προς ένα ισχυρότερο μέλλον με ενότητα και αλληλεγγύη», δήλωσε ο Ερντογάν το Σάββατο.

Με την ευκαιρία αυτής της ευλογημένης ημέρας, ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, δημοσίευσε γραπτή δήλωση στην οποία ανέφερε τα εξής: «Γιορτάζουμε την 103η επέτειο της νίκης της 30ής Αυγούστου, που στέφθηκε με την αγάπη του λαού μας για την ανεξαρτησία και την ελευθερία, την αποφασιστικότητα και την επιμονή του».

«Ο λαός μας, που κατά τη διάρκεια της ιστορίας ξεπέρασε πολλές δοκιμασίες με ενότητα, ομοψυχία και πίστη, σήμερα προχωρά προς το μέλλον με την ίδια αποφασιστικότητα και σύνεση. Ως Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με την ευθύνη αυτής της ευλογημένης κληρονομιάς, συνεχίζουμε το έργο μας με μεγάλη προσπάθεια και ευαισθησία για τη διατήρηση του κράτους μας, την ασφάλεια του λαού μας και την εγγύηση της ανεξαρτησίας μας». Ο Καλίν ολοκλήρωσε το μήνυμά του με τα εξής λόγια: «Με την ευκαιρία αυτή, μνημονεύουμε με εσεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους τους μαρτύρες που έκαναν αυτή τη γη πατρίδα μας, με πρώτους τον Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους συντρόφους του, και εύχομαι χρόνια πολλά με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα στην αγαπημένη μας χώρα για την 30η Αυγούστου, την Ημέρα της Νίκης».

Ο επικεφαλής της Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας, Γιουξέλ Οζγκέν, παρομοίασε τη νίκη με αυτή στο Μαλάζγκιρτ το 1071, χαρακτηρίζοντάς την ως δήλωση ότι το τουρκικό έθνος θα παραμείνει ριζωμένο στην ανατολική γη.