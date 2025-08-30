Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέδωσε μήνυμα με αφορμή την 30η Αυγούστου, την Ημέρα της Νίκης, και την χαρακτήρισε ως καθοριστική στιγμή στην τουρκική ιστορία.

Ο Ερντογάν, στο μήνυμά του το Σάββατο, περιέγραψε την ημέρα ως σύμβολο της ακλόνητης πίστης του έθνους, του ηρωικού πνεύματος και του συλλογικού αγώνα για ελευθερία και ανεξαρτησία.

«Η Μεγάλη Νίκη, που επιτεύχθηκε μέσω του πατριωτισμού του ηρωικού μας στρατού και της ενωμένης θέλησης του έθνους μας, έσπασε τις αλυσίδες της αιχμαλωσίας και άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία μας», δήλωσε ο Ερντογάν.

Σημείωσε ότι η Ημέρα της Νίκης δεν είναι μόνο μια στρατιωτική νίκη, αλλά και μια «ανάσταση» του τουρκικού έθνους και του αγώνα του για ύπαρξη και αιώνια ανεξαρτησία.

Υπό την ηγεσία του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, η στρατιωτική εκστρατεία, που ήταν μέρος της Μεγάλης Επίθεσης, ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου 1922 και επισφράγισε την ανεξαρτησία της Τουρκίας, όταν ολοκληρώθηκς στις 18 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ιστορικοί τονίζουν ότι ο θρίαμβος, υπό την ηγεσία του Ατατούρκ, διακήρυξε την αποφασιστικότητα της Τουρκίας για αυτοδιάθεση και τη διαρκή παρουσία της στην Ανατολία.