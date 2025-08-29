Η κορυφαία τεχνολογική, αεροπορική και διαστημική έκθεση της Τουρκίας, Teknofest, εγκαινίασε μια ειδική ναυτική έκδοση στην Ιστάνμπουλ, αναδεικνύοντας τη ναυτική ισχύ και τις καινοτομίες της χώρας.
Η τετραήμερη εκδήλωση, γνωστή ως "Γαλάζια Πατρίδα", ξεκίνησε την Πέμπτη στο Ναυπηγείο Ιστάνμπουλ. Η Anadolu λειτουργεί ως παγκόσμιος επικοινωνιακός συνεργάτης. Αν και η έκθεση ξεκίνησε την Πέμπτη, το κοινό θα μπορεί να την επισκεφθεί στις 30–31 Αυγούστου.
Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συμμετάσχει κατά την πρώτη ημέρα των εγκαινίων.
Οι διαγωνισμοί αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης, περιλαμβάνοντας προκλήσεις για μη επανδρωμένα υποβρύχια συστήματα, υποβρύχιους πυραύλους και αυτόνομα ναυτικά οχήματα.
Το Τουρκικό Ναυτικό παρουσιάζει επίσης μερικά από τα πιο προηγμένα πλοία του, όπως το αμφίβιο επιθετικό πλοίο TCG Anadolu, τη φρεγάτα TCG Istanbul, την κορβέτα ανθυποβρυχιακού πολέμου TCG Burgazada, τη φρεγάτα TCG Orucreis, το ναρκαλιευτικό TCG Nusret, καθώς και τα υποβρύχια TCG Sakarya και TCG Hızırreis.
Πέρα από τη στρατιωτική τεχνολογία, το Teknofest Γαλάζια Πατρίδα προσφέρει εκθέσεις για τη ναυτική ιστορία και τον πολιτισμό, διαδραστικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας και μια σειρά από συνέδρια.
Μετά την εκδήλωση, η κύρια έκδοση του Teknofest θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στο Αεροδρόμιο Ατατούρκ της Ιστάνμπουλ.