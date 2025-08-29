Η κορυφαία τεχνολογική, αεροπορική και διαστημική έκθεση της Τουρκίας, Teknofest, εγκαινίασε μια ειδική ναυτική έκδοση στην Ιστάνμπουλ, αναδεικνύοντας τη ναυτική ισχύ και τις καινοτομίες της χώρας.

Η τετραήμερη εκδήλωση, γνωστή ως "Γαλάζια Πατρίδα", ξεκίνησε την Πέμπτη στο Ναυπηγείο Ιστάνμπουλ. Η Anadolu λειτουργεί ως παγκόσμιος επικοινωνιακός συνεργάτης. Αν και η έκθεση ξεκίνησε την Πέμπτη, το κοινό θα μπορεί να την επισκεφθεί στις 30–31 Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συμμετάσχει κατά την πρώτη ημέρα των εγκαινίων.

Οι διαγωνισμοί αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης, περιλαμβάνοντας προκλήσεις για μη επανδρωμένα υποβρύχια συστήματα, υποβρύχιους πυραύλους και αυτόνομα ναυτικά οχήματα.