Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε τη διαχρονική φιλία μεταξύ Τουρκίας και Ιαπωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «γέφυρα καρδιών» που είναι ισχυρότερη από τα επίσημα έγγραφα και τροφοδοτείται από την ιστορία και τη συνείδηση της ανθρωπότητας.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή τόσο στα ιαπωνικά όσο και στα αγγλικά στην εφημερίδα Nikkei Shimbun, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Ιαπωνίας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις ιστορικές ρίζες των διμερών σχέσεων, επικαλούμενος την τραγωδία της φρεγάτας Ertuğrul το 1890 στις ακτές του Κουσιμότο ως σύμβολο συμπόνιας και αμοιβαίας υποστήριξης.

«Εκείνη η τραγική ημέρα άφησε βαθιά ίχνη στη μνήμη μας και έθεσε τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας σε μια ανθρώπινη βάση», δήλωσε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στη βοήθεια της Ιαπωνίας μετά την καταστροφή.

Σημείωσε ότι με την πάροδο των ετών, η φιλία έχει επεκταθεί σε πολλούς τομείς, όπως οι υποδομές, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Έργα όπως το Marmaray, η Γέφυρα Οσμανγκαζί, η Γέφυρα Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ και η Γέφυρα του Χάλιτς αποτελούν παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ της τουρκικής αποφασιστικότητας και της ιαπωνικής μηχανικής.

«Αυτά τα έργα δεν αποτελούνται μόνο από χάλυβα και σκυρόδεμα», είπε ο Ερντογάν. «Το καθένα είναι ένα σύμβολο διορατικότητας, συμμαχίας και του εγκάρδιου δεσμού μεταξύ των χωρών μας.»

Η ανθρωπιστική διπλωματία του Ερντογάν

Η ανθρωπιστική διπλωματία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του οράματος του Ερντογάν. Σημείωσε τις βαθιές πολιτιστικές συγγένειες και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών της Τουρκίας και της Ιαπωνίας, περιγράφοντάς τους ως κοινωνίες που «δεν μένουν σιωπηλές μπροστά στον πόνο, προσφέρουν χείρα βοηθείας σε όσους έχουν ανάγκη και δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.»

Ο Ερντογάν τόνισε ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι αναπτυξιακοί φορείς και των δύο χωρών εργάζονται εδώ και καιρό από κοινού, αναφέροντας ως παραδείγματα τα έργα που υλοποιούνται από την TİKA και την JICA.