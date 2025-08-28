Η τουρκική κυβέρνηση επανέλαβε την υποστήριξή της προς ένα κεντρικά διοικούμενο κράτος στη Συρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, δεσμευόμενη να υποστηρίξει κάθε βήμα που θα κάνει η κυβέρνηση της Δαμασκού για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι η σταθερότητα της Συρίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Τουρκίας και ότι κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.
Υπουργικοί αξιωματούχοι δήλωσαν τα εξής σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου: «Η Τουρκία πιστεύει ότι η Συρία θα επιτύχει σταθερότητα με ένα κεντρικό μοντέλο διακυβέρνησης που θα προστατεύει την εδαφική της ακεραιότητα και κυριαρχία και θα εμποδίζει την ενδυνάμωση των αποσχιστικών στοιχείων».
Στρατιωτική βοήθεια
Το Υπουργείο σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε με τη Συρία στις 13 Αυγούστου, συνεχίζονται οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων.
Το Υπουργείο Άμυνας σημείωσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών κέντρων που έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα αιτήματα της Συρίας», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία θα υποστηρίξει κάθε μέτρο που θα λάβει η κυβέρνηση της Συρίας για τη διατήρηση της ενότητας και της ακεραιότητας της χώρας».
Τον περασμένο μήνα, η Συρία ζήτησε τη βοήθεια της Τουρκίας για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα.
Η Τουρκία δέχτηκε να παράσχει στη Συρία όπλα, στρατιωτική εκπαίδευση, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε στις 13 Αυγούστου.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Τουρκία θα μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία της, θα παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό, οπλικά συστήματα και υλικοτεχνικό υλικό, βοηθώντας έτσι τη χώρα να ενισχύσει τις δυνατότητές της. Αξιωματούχοι του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας μοιράστηκαν αυτές τις πληροφορίες, υπό τον όρο να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους.
Οι πηγές πρόσθεσαν ότι η Τουρκία διατηρεί την αποφασιστική στάση της όσον αφορά την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, τη διασφάλιση της σταθερότητας και την καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Το Ισραήλ «στοχεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή»
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε στον Τύπο ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις απερίσκεπτες επιθέσεις του που στοχεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Ο Άκτουρκ τόνισε ότι ο αγώνας επιβίωσης του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, ο οποίος δοκιμάζεται από την πείνα, γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο αφόρητος, και ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις σκόπιμες σφαγές αθώων αμάχων και δημοσιογράφων, στοχεύοντας ακόμη και τα νοσοκομεία.
Ο Άκτουρκ δήλωσε: «Η στοχοποίηση ανεξάρτητων δημοσιογράφων έχει ως στόχο να εμποδίσει τη διεθνή κοινότητα να δει τις σφαγές και την ανθρωπιστική τραγωδία που συμβαίνουν. Η ατιμωρησία του Ισραήλ για τα εγκλήματα πολέμου και τις διεθνείς παραβιάσεις που διαπράττει ενισχύει ακόμη περισσότερο την αχαλίνωτη συμπεριφορά του».
Έναντι αυτών των ενεργειών ο Ακτούρκ δήλωσε ότι η επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη Γάζα, η διατήρηση των διαδρόμων ανθρωπιστικής βοήθειας ανοιχτών χωρίς διακοπή και η λογοδοσία των υπευθύνων έχουν καταστεί βασικές υποχρεώσεις της διεθνούς κοινότητας, προσθέτοντας ότι «οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία, το Λίβανο και την Υεμένη υπονομεύουν επίσης την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας».
Ο Άκτουρκ δήλωσε: «Για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, είναι απαραίτητο το Ισραήλ να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των γειτονικών και περιφερειακών χωρών».