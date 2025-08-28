Η τουρκική κυβέρνηση επανέλαβε την υποστήριξή της προς ένα κεντρικά διοικούμενο κράτος στη Συρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, δεσμευόμενη να υποστηρίξει κάθε βήμα που θα κάνει η κυβέρνηση της Δαμασκού για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι η σταθερότητα της Συρίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Τουρκίας και ότι κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

Υπουργικοί αξιωματούχοι δήλωσαν τα εξής σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου: «Η Τουρκία πιστεύει ότι η Συρία θα επιτύχει σταθερότητα με ένα κεντρικό μοντέλο διακυβέρνησης που θα προστατεύει την εδαφική της ακεραιότητα και κυριαρχία και θα εμποδίζει την ενδυνάμωση των αποσχιστικών στοιχείων».

Στρατιωτική βοήθεια

Το Υπουργείο σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε με τη Συρία στις 13 Αυγούστου, συνεχίζονται οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Υπουργείο Άμυνας σημείωσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών κέντρων που έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα αιτήματα της Συρίας», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία θα υποστηρίξει κάθε μέτρο που θα λάβει η κυβέρνηση της Συρίας για τη διατήρηση της ενότητας και της ακεραιότητας της χώρας».

Τον περασμένο μήνα, η Συρία ζήτησε τη βοήθεια της Τουρκίας για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα.

Η Τουρκία δέχτηκε να παράσχει στη Συρία όπλα, στρατιωτική εκπαίδευση, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε στις 13 Αυγούστου.