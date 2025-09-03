Ο αριθμός των θανάτων από λιμοκτονία στη Γάζα έχει φτάσει τους 367, συμπεριλαμβανομένων 131 παιδιών, καθώς έξι ακόμη άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες από την αναγκαστική λιμοκτονία και τον έντονο υποσιτισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ , σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι 89 από τους θανάτους, εκ των οποίων 16 παιδιά, σημειώθηκαν μετά την επίσημη ανακήρυξη της Πόλης της Γάζας ως ζώνης λιμού από το σύστημα παρακολούθησης πείνας που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), τον περασμένο μήνα.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και αξιωματούχους υγείας.

Ιατρικές πηγές δήλωσαν στο Πρακτορείο Anadolu ότι πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας και του αγέννητου παιδιού της, σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό ελικόπτερο έπληξε κατοικημένο κτίριο στη δυτική Γάζα.

Ένα άλλο σπίτι επλήγη από ελικόπτερο του στρατού στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν επίσης σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους πολίτες κοντά στο Ειδικό Νοσοκομείο Ραντεσί στην περιοχή Νασρ της ίδιας πόλης. Αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, η κατάσταση μερικών από τους οποίους είναι σοβαρή.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν κατοικημένο κτίριο στην περιοχή Νασρ, τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να ανατινάζει σπίτια χρησιμοποιώντας παγιδευμένα ρομπότ στη γειτονιά Σέιχ Ραντουάν της Γάζας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου κατοχής.