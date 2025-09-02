Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

"Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο στη συνεδρίαση του ΟΗΕ! Και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης," σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό στο X τη Δευτέρα.

Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει την κίνηση ως βήμα προς τη λύση των δύο κρατών.

Αρκετές δυτικές χώρες από τότε έχουν παροτρύνει άλλες να κάνουν παρόμοια βήματα , συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Ο Πρεβό δήλωσε ότι η απόφαση του Βελγίου ελήφθη "εν όψει της ανθρωπιστικής τραγωδίας" που εκτυλίσσεται στη Γάζα, όπου σχεδόν δύο χρόνια ισραηλινής βίας έχουν ουσιαστικά εκτοπίσει όλο τον πληθυσμό του θύλακα και έχουν δημιουργήσει συνθήκες λιμοκτονίας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.