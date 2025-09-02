Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.
"Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο στη συνεδρίαση του ΟΗΕ! Και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης," σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό στο X τη Δευτέρα.
Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.
Η Γαλλία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει την κίνηση ως βήμα προς τη λύση των δύο κρατών.
Αρκετές δυτικές χώρες από τότε έχουν παροτρύνει άλλες να κάνουν παρόμοια βήματα , συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας.
Ο Πρεβό δήλωσε ότι η απόφαση του Βελγίου ελήφθη "εν όψει της ανθρωπιστικής τραγωδίας" που εκτυλίσσεται στη Γάζα, όπου σχεδόν δύο χρόνια ισραηλινής βίας έχουν ουσιαστικά εκτοπίσει όλο τον πληθυσμό του θύλακα και έχουν δημιουργήσει συνθήκες λιμοκτονίας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
"Απέναντι στη βία που διαπράττει το Ισραήλ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, δεδομένων των διεθνών του υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αποτρέψει κάθε κίνδυνο γενοκτονίας, το Βέλγιο έπρεπε να λάβει ισχυρές αποφάσεις για να αυξήσει την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση και τη Χαμάς," δήλωσε ο Πρεβό.
Τόνισε ότι η αναγνώριση δεν στοχεύει τους απλούς Ισραηλινούς.
"Δεν πρόκειται για τιμωρία του ισραηλινού λαού, αλλά για διασφάλιση ότι η κυβέρνησή του σέβεται το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο και για ανάληψη δράσης ώστε να αλλάξει η κατάσταση στο έδαφος," πρόσθεσε.
Η ανακοίνωση σημαίνει ότι το Βέλγιο θα ενταχθεί στη Γαλλία και σε περισσότερες από δώδεκα άλλες χώρες που υποστηρίζουν τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την επίσημη αναγνώριση τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης στο πλαίσιο ανανεωμένων προσπαθειών για τη λύση των δύο κρατών.
Η κίνηση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη διεθνή οργή στη γενοκτονία στη Γάζα.
Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια, ενώ το Διεθνές Δικαστήριο εξετάζει υπόθεση γενοκτονίας κατά του Ισραήλ.