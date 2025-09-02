ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
2 λεπτά ανάγνωσης
Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό δηλώνει ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στην άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο μέσα στο κλίμα του πολέμου και της πείνας στη Γάζα
Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβώ / AP
2 Σεπτέμβριος 2025

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

"Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο στη συνεδρίαση του ΟΗΕ! Και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης," σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό στο X τη Δευτέρα.

Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει την κίνηση ως βήμα προς τη λύση των δύο κρατών.

Αρκετές δυτικές χώρες από τότε έχουν παροτρύνει άλλες να κάνουν παρόμοια βήματα , συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Ο Πρεβό δήλωσε ότι η απόφαση του Βελγίου ελήφθη "εν όψει της ανθρωπιστικής τραγωδίας" που εκτυλίσσεται στη Γάζα, όπου σχεδόν δύο χρόνια ισραηλινής βίας έχουν ουσιαστικά εκτοπίσει όλο τον πληθυσμό του θύλακα και έχουν δημιουργήσει συνθήκες λιμοκτονίας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

"Απέναντι στη βία που διαπράττει το Ισραήλ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, δεδομένων των διεθνών του υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αποτρέψει κάθε κίνδυνο γενοκτονίας, το Βέλγιο έπρεπε να λάβει ισχυρές αποφάσεις για να αυξήσει την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση και τη Χαμάς," δήλωσε ο Πρεβό.

Τόνισε ότι η αναγνώριση δεν στοχεύει τους απλούς Ισραηλινούς.

"Δεν πρόκειται για τιμωρία του ισραηλινού λαού, αλλά για διασφάλιση ότι η κυβέρνησή του σέβεται το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο και για ανάληψη δράσης ώστε να αλλάξει η κατάσταση στο έδαφος," πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση σημαίνει ότι το Βέλγιο θα ενταχθεί στη Γαλλία και σε περισσότερες από δώδεκα άλλες χώρες που υποστηρίζουν τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την επίσημη αναγνώριση τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης στο πλαίσιο ανανεωμένων προσπαθειών για τη λύση των δύο κρατών.

Η κίνηση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη διεθνή οργή στη γενοκτονία στη Γάζα.

Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια, ενώ το Διεθνές Δικαστήριο εξετάζει υπόθεση γενοκτονίας κατά του Ισραήλ.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us