Ο στόλος που κατευθυνόταν προς τη Γάζα και είχε αναχωρήσει από τη Βαρκελώνη αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι μετά από καταιγίδα που έπληξε τμήματα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από περίπου 20 σκάφη με συμμετέχοντες από 44 χώρες, αποφάσισε να επιστρέψει και να καθυστερήσει την αναχώρησή της για να «δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

Αντιμετωπίζοντας ανέμους με ταχύτητα άνω των 56 χιλιομέτρων την ώρα, ορισμένα από τα μικρότερα σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή θα βρίσκονταν σε κίνδυνο, ανέφερε η ανακοίνωση.

ο στόλος αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια μέχρι στιγμής για να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός της παλαιστινιακής περιοχής δια θαλάσσης.

Αυτό συμβαίνει καθώς το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του στη Γάζα, περιορίζοντας τις παραδόσεις τροφίμων και βασικών προμηθειών στο βόρειο τμήμα των παλαιστινιακών εδαφών.

Ειδικοί σε θέματα τροφίμων προειδοποίησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση λιμού και ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη την περιοχή αντιμετωπίζουν καταστροφικά επίπεδα πείνας.

Βίαιος πόλεμος