ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
Το καραβάνι Sumud για τη Γάζα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι της Βαρκελώνης λόγω καταιγίδας
Ο στόλος, που αποτελείται από περίπου 20 σκάφη με συμμετέχοντες από 44 χώρες, επέλεξε να επιστρέψει και να καθυστερήσει την αναχώρησή του δίνοντας"προτεραιότητα στην ασφάλεια", σύμφωνα με μια ανακοίνωση.
Το καραβάνι Sumud για τη Γάζα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι της Βαρκελώνης λόγω καταιγίδας
Ο στόλος αποτελεί την μεγαλύτερη προσπάθεια μέχρι σήμερα για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Παλαιστινιακής επικράτειας από τη θάλασσα. / AA
1 Σεπτέμβριος 2025

Ο στόλος που κατευθυνόταν προς τη Γάζα και είχε αναχωρήσει από τη Βαρκελώνη αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι μετά από καταιγίδα που έπληξε τμήματα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από περίπου 20 σκάφη με συμμετέχοντες από 44 χώρες, αποφάσισε να επιστρέψει και να καθυστερήσει την αναχώρησή της για να «δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

Αντιμετωπίζοντας ανέμους με ταχύτητα άνω των 56 χιλιομέτρων την ώρα, ορισμένα από τα μικρότερα σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή θα βρίσκονταν σε κίνδυνο, ανέφερε η ανακοίνωση.

ο στόλος αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια μέχρι στιγμής για να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός της παλαιστινιακής περιοχής δια θαλάσσης.

Αυτό συμβαίνει καθώς το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του στη Γάζα, περιορίζοντας τις παραδόσεις τροφίμων και βασικών προμηθειών στο βόρειο τμήμα των παλαιστινιακών εδαφών.

Ειδικοί σε θέματα τροφίμων προειδοποίησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση λιμού και ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη την περιοχή αντιμετωπίζουν καταστροφικά επίπεδα πείνας.

Βίαιος πόλεμος

Χιλιάδες υποστηρικτές της Παλαιστίνης συγκεντρώθηκαν κάτω από τον καυτό ήλιο στις αποβάθρες του παλιού λιμανιού της Βαρκελώνης την Κυριακή για να επευφημήσουν την αποστολή κατά την αναχώρησή της.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, AEMET, είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες για την περιοχή της Καταλονίας, καθώς και για άλλες περιοχές της Ισπανίας.

Δεν ήταν σαφές πότε η θαλάσσια συνοδεία θα αναχωρούσε ξανά από τη Βαρκελώνη. Άλλα σκάφη αναμένεται να συμμετάσχουν από διάφορα μέρη της Μεσογείου τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων της Τύνιδας και της Σικελίας.

Ο στολίσκος έλαβε υποστήριξη από τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Σούζαν Σαράντον και τον Λίαμ Κάνινγκχαμ, γνωστό για τον ρόλο του στη σειρά του HBO «Game of Thrones».

Ο ισραηλινός στρατός είναι πιθανό να προσπαθήσει να σταματήσει τα σκάφη από το να πλησιάσουν τη Γάζα, όπως έχει κάνει στο παρελθόν.

Ο σχεδόν 23μηνος βίαιος πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 63.000 ανθρώπους, με σχεδόν 340 Παλαιστίνιους να πεθαίνουν από υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων 124 παιδιών, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους.

