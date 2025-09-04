Η παλαιστινιακή οργάνωση αντίστασης Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής διοίκησης τεχνοκρατών για τη διαχείριση της Γάζας, ενώ αναμένει την απάντηση του Ισραήλ σε πρόταση που υποβλήθηκε από μεσολαβητές τον περασμένο μήνα.
«Η Χαμάς εξακολουθεί να αναμένει την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση που υποβλήθηκε από μεσολαβητές στις 18 Αυγούστου, την οποία η οργάνωση αποδέχθηκε», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση της.
Η οργάνωση επανέλαβε την ετοιμότητά της για μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων με αντάλλαγμα έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, το άνοιγμα των συνοριακών διαβάσεων για την παροχή ζωτικής βοήθειας και την έναρξη της ανοικοδόμησης.
Η Χαμάς ανέφερε ότι η αποδοχή μιας διοίκησης τεχνοκρατών αποτελεί προσπάθεια να απαντήσει στο ερώτημα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκαλούν «η επόμενη μέρα» για τη διακυβέρνηση στη Γάζα, το οποίο έχουν επικαλεστεί ως δικαιολογία για τη συνέχιση της βίας.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έχει απομακρυνθεί από την επιδίωξη μιας μερικής συμφωνίας και τώρα απαιτεί μια συνολική συμφωνία.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι «όλοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες που κρατούνται στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν».
Η Χαμάς και η Φατάχ είχαν προηγουμένως συμφωνήσει σε συνομιλίες στο Κάιρο τον περασμένο Δεκέμβριο να σχηματίσουν μια επιτροπή για τη διαχείριση των υποθέσεων της Γάζας, αλλά η Παλαιστινιακή Αρχή απέρριψε τη ρύθμιση, επιμένοντας ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της περιοχής.
Η βία στη Γάζα έχει αφήσει μεγάλο μέρος του θύλακα σε ερείπια. Οι ισραηλινές επιθέσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια έχουν σκοτώσει περισσότερους από 63.000 Παλαιστινίους, έχουν εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και έχουν φέρει την περιοχή στα πρόθυρα του λιμού.
Η Χαμάς σημείωσε ότι παραμένει δεσμευμένη σε μια «εθνική ανεξάρτητη διοίκηση τεχνοκρατών» για να αναλάβει άμεσα την ευθύνη σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης.