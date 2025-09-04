ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
2 λεπτά ανάγνωσης
Η Χαμάς συμφωνεί για τη διοίκηση τεχνοκρατών στη Γάζα
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη για μια ολοκληρωμένη συμφωνία που περιλαμβάνει ανταλλαγή κρατουμένων, κατάπαυση του πυρός και ανοικοδόμηση της περιοχής που πλήγηκε από τον πόλεμο.
Η Χαμάς συμφωνεί για τη διοίκηση τεχνοκρατών στη Γάζα
Η Χαμάς συμφωνεί στη διοίκηση τεχνοκρατών για τη Γάζα / AP
4 Σεπτέμβριος 2025

Η παλαιστινιακή οργάνωση αντίστασης Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής διοίκησης τεχνοκρατών για τη διαχείριση της Γάζας, ενώ αναμένει την απάντηση του Ισραήλ σε πρόταση που υποβλήθηκε από μεσολαβητές τον περασμένο μήνα.

«Η Χαμάς εξακολουθεί να αναμένει την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση που υποβλήθηκε από μεσολαβητές στις 18 Αυγούστου, την οποία η οργάνωση αποδέχθηκε», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση της.

Η οργάνωση επανέλαβε την ετοιμότητά της για μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων με αντάλλαγμα έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, το άνοιγμα των συνοριακών διαβάσεων για την παροχή ζωτικής βοήθειας και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Η Χαμάς ανέφερε ότι η αποδοχή μιας διοίκησης τεχνοκρατών αποτελεί προσπάθεια να απαντήσει στο ερώτημα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκαλούν «η επόμενη μέρα» για τη διακυβέρνηση στη Γάζα, το οποίο έχουν επικαλεστεί ως δικαιολογία για τη συνέχιση της βίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έχει απομακρυνθεί από την επιδίωξη μιας μερικής συμφωνίας και τώρα απαιτεί μια συνολική συμφωνία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι «όλοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες που κρατούνται στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν».

Η Χαμάς και η Φατάχ είχαν προηγουμένως συμφωνήσει σε συνομιλίες στο Κάιρο τον περασμένο Δεκέμβριο να σχηματίσουν μια επιτροπή για τη διαχείριση των υποθέσεων της Γάζας, αλλά η Παλαιστινιακή Αρχή απέρριψε τη ρύθμιση, επιμένοντας ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της περιοχής.

Η βία στη Γάζα έχει αφήσει μεγάλο μέρος του θύλακα σε ερείπια. Οι ισραηλινές επιθέσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια έχουν σκοτώσει περισσότερους από 63.000 Παλαιστινίους, έχουν εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και έχουν φέρει την περιοχή στα πρόθυρα του λιμού.

Η Χαμάς σημείωσε ότι παραμένει δεσμευμένη σε μια «εθνική ανεξάρτητη διοίκηση τεχνοκρατών» για να αναλάβει άμεσα την ευθύνη σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us