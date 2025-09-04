Η παλαιστινιακή οργάνωση αντίστασης Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθνικής διοίκησης τεχνοκρατών για τη διαχείριση της Γάζας, ενώ αναμένει την απάντηση του Ισραήλ σε πρόταση που υποβλήθηκε από μεσολαβητές τον περασμένο μήνα.

«Η Χαμάς εξακολουθεί να αναμένει την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση που υποβλήθηκε από μεσολαβητές στις 18 Αυγούστου, την οποία η οργάνωση αποδέχθηκε», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση της.

Η οργάνωση επανέλαβε την ετοιμότητά της για μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων με αντάλλαγμα έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, το άνοιγμα των συνοριακών διαβάσεων για την παροχή ζωτικής βοήθειας και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Η Χαμάς ανέφερε ότι η αποδοχή μιας διοίκησης τεχνοκρατών αποτελεί προσπάθεια να απαντήσει στο ερώτημα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκαλούν «η επόμενη μέρα» για τη διακυβέρνηση στη Γάζα, το οποίο έχουν επικαλεστεί ως δικαιολογία για τη συνέχιση της βίας.