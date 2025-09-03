Το Βέλγιο ανακοίνωσε εκτεταμένα μέτρα κατά του Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα. Μεταξύ αυτών των μέτρων συγκαταλέγονται κυρώσεις, διεύρυνση του εμπάργκο όπλων και απαγόρευση εισαγωγής αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη.

Η συμφωνία, που υιοθετήθηκε από το περιορισμένο συμβούλιο υπουργών, στοχεύει στην αύξηση της πίεσης προς το Ισραήλ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως «ανθρωπιστική τραγωδία στην Παλαιστίνη».

Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς, θα κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα στο Βέλγιο. Τα ονόματά τους θα προστεθούν στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Οι βελγικές αρχές θα περιορίσουν επίσης τις προξενικές υπηρεσίες για πολίτες που διαμένουν σε παράνομους οικισμούς και θα εξετάσουν τρόπους να αρνηθούν τη χορήγηση μακροχρόνιων θεωρήσεων τύπου D σε Ισραηλινούς που ζουν εκεί.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εισαγγελέα του Βελγίου θα αναλάβει επίσης τη δίωξη Βέλγων πολιτών που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Ισραήλ ή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να διευρύνει την υπάρχουσα απαγόρευση εξαγωγών και διαμετακόμισης όπλων προς το Ισραήλ ώστε να καλύπτει όλα τα στρατιωτικά αγαθά και τα είδη διπλής χρήσης, καθώς και να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρες εμπάργκο.

Ένα βασιλικό διάταγμα θα απαγορεύσει επίσης τις εισαγωγές αγαθών που παράγονται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς, ακολουθώντας τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από την Ιρλανδία και τη Σλοβενία.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα απορρίψει αιτήματα για ισραηλινές στρατιωτικές υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σφαγής και θα μειώσει την εξάρτηση από ισραηλινό αμυντικό εξοπλισμό.