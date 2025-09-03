ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
Οι αρχές θα περιορίσουν τις προξενικές υπηρεσίες για τους υπηκόους που διαμένουν σε παράνομους οικισμούς και θα εξετάσουν τρόπους για την άρνηση των μακράς διαμονής βίζας τύπου D σε Ισραηλινούς που ζουν εκεί.
Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. / AP Archive
3 Σεπτέμβριος 2025

Το Βέλγιο ανακοίνωσε εκτεταμένα μέτρα κατά του Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα. Μεταξύ αυτών των μέτρων συγκαταλέγονται κυρώσεις, διεύρυνση του εμπάργκο όπλων και απαγόρευση εισαγωγής αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη.

Η συμφωνία, που υιοθετήθηκε από το περιορισμένο συμβούλιο υπουργών, στοχεύει στην αύξηση της πίεσης προς το Ισραήλ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως «ανθρωπιστική τραγωδία στην Παλαιστίνη».

Οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς, θα κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα στο Βέλγιο. Τα ονόματά τους θα προστεθούν στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Οι βελγικές αρχές θα περιορίσουν επίσης τις προξενικές υπηρεσίες για πολίτες που διαμένουν σε παράνομους οικισμούς και θα εξετάσουν τρόπους να αρνηθούν τη χορήγηση μακροχρόνιων θεωρήσεων τύπου D σε Ισραηλινούς που ζουν εκεί.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εισαγγελέα του Βελγίου θα αναλάβει επίσης τη δίωξη Βέλγων πολιτών που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Ισραήλ ή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να διευρύνει την υπάρχουσα απαγόρευση εξαγωγών και διαμετακόμισης όπλων προς το Ισραήλ ώστε να καλύπτει όλα τα στρατιωτικά αγαθά και τα είδη διπλής χρήσης, καθώς και να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρες εμπάργκο.

Ένα βασιλικό διάταγμα θα απαγορεύσει επίσης τις εισαγωγές αγαθών που παράγονται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς, ακολουθώντας τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από την Ιρλανδία και τη Σλοβενία.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα απορρίψει αιτήματα για ισραηλινές στρατιωτικές υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σφαγής και θα μειώσει την εξάρτηση από ισραηλινό αμυντικό εξοπλισμό.

Αναγνώριση της Παλαιστίνης

Το Βέλγιο επαναβεβαίωσε επίσης την υποστήριξή του για τη λύση των δύο κρατών και ανακοίνωσε σχέδια να ενταχθεί στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης μαζί με τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, σηματοδοτώντας την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η επίσημη αναγνώριση θα έρθει μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και αποκλειστούν ομάδες όπως η Χαμάς από την παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Βέλγιο θα πιέσει για την αναστολή εμπορικών, ερευνητικών και αεροπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ, καθώς και για τη διακοπή της συνεργασίας μέσω τεχνικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες καλούν επίσης την ΕΕ να υποστηρίξει την απαγόρευση προϊόντων από οικισμούς, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2024.

«Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι το διεθνές δίκαιο θα γίνεται σεβαστό από όλα τα μέρη της σύγκρουσης», ανέφερε η ανακοίνωση, καταδικάζοντας οποιαδήποτε αποδεδειγμένη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το Βέλγιο ακολουθεί τα βήματα της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας, που προηγουμένως δήλωσαν ότι θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη στη προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

