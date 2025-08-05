Ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Τουρκία δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται για την οργάνωση μιας επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην εμπόλεμη χώρα.
Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine τη Δευτέρα, ο Ουκρανός Πρέσβης, Ναριμάν Τζελιάλοφ, δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται ενεργά για την οργάνωση μιας τέτοιας επίσκεψης, η οποία θα είναι η πρώτη του Ερντογάν από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας που συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.
Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε επισκεφθεί τελευταία φορά την Ουκρανία τον Αύγουστο του 2022, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας στην πόλη Λβιβ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι απηύθυνε προσωπικά την πρόσκληση και εγώ την επανέλαβα κατά τη συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο», δήλωσε ο Τζελιάλοφ, αναφερόμενος στη συνάντηση του με τον Ερντογάν στις αρχές του περασμένου μήνα, κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του.
Οικονομικοί δεσμοί
Εκφράζοντας την άποψη ότι η επίσκεψη απαιτεί σημαντική προσπάθεια, καθώς υπάρχουν «πολλά ζητήματα που εμποδίζουν την πραγματοποίηση της», ο Τζελιάλοφ πρόσθεσε ότι η επικύρωση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να αποτελέσει το κεντρικό θέμα της ίδιας της επίσκεψης.
«Αυτή η συμφωνία είναι σημαντική για ένα σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού μας κόσμου, αν και ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Ωστόσο, πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε η συμφωνία να επικυρωθεί κατά την επίσκεψη Ερντογάν, κάτι που θα αποτελούσε μια ισχυρή και συμβολική κίνηση», ανέφερε.
Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τις δηλώσεις του Τζελιάλοφ.
Πέρυσι τον Αύγουστο, η Τουρκία επικύρωσε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της 3ης Φεβρουαρίου 2022 που είχε υπογράψει με το Κίεβο.
Η Τουρκία έχει διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, φιλοξενώντας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης και αργότερα νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών στην Ιστάνμπουλ στις 16 Μαΐου, 2 Ιουνίου και 23 Ιουλίου, αντίστοιχα.