Ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Τουρκία δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται για την οργάνωση μιας επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην εμπόλεμη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine τη Δευτέρα, ο Ουκρανός Πρέσβης, Ναριμάν Τζελιάλοφ, δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται ενεργά για την οργάνωση μιας τέτοιας επίσκεψης, η οποία θα είναι η πρώτη του Ερντογάν από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας που συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε επισκεφθεί τελευταία φορά την Ουκρανία τον Αύγουστο του 2022, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας στην πόλη Λβιβ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι απηύθυνε προσωπικά την πρόσκληση και εγώ την επανέλαβα κατά τη συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο», δήλωσε ο Τζελιάλοφ, αναφερόμενος στη συνάντηση του με τον Ερντογάν στις αρχές του περασμένου μήνα, κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του.

