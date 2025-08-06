Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ομάδα διπλωματών της δέχθηκε επίθεση από παράνομους Ισραηλινούς εποίκους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε την Τρίτη ότι ένα υπηρεσιακό όχημα του γραφείου της στην Παλαιστίνη, με διπλωματικές πινακίδες, το οποίο μετέφερε υπαλλήλους διαπιστευμένους από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, δέχθηκε επίθεση στις 30 Ιουλίου από ομάδα εποίκων στην περιοχή κοντά στον παράνομο ισραηλινό εποικισμό Γκιβάτ Ασάφ, κοντά στην Ιερουσαλήμ.
«Το αυτοκίνητο υπέστη μηχανικές βλάβες. Η επίθεση αυτή συνοδεύτηκε από λεκτικές απειλές εναντίον Ρώσων διπλωματών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Το υπουργείο υπογράμμισε ότι είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικό και απαράδεκτο» το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη με την ανοχή Ισραηλινών στρατιωτών που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι «δεν επιχείρησαν καν να αποτρέψουν τις επιθετικές ενέργειες των δραστών».
«Θεωρούμε αυτό το περιστατικό ως κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 για τις Διπλωματικές Σχέσεις, η οποία, μεταξύ άλλων, υποχρεώνει το κράτος υποδοχής να διασφαλίζει τον σεβασμό της αρχής του απαραβίαστου της ιδιοκτησίας των ξένων διπλωματικών αποστολών και να μεταχειρίζεται τους ξένους διπλωμάτες με τον δέοντα σεβασμό, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη οποιωνδήποτε επιθέσεων κατά του προσώπου, της ελευθερίας ή της αξιοπρέπειας τους», ανέφερε η ανακοίνωση.
Το υπουργείο υπογράμμισε ότι η ρωσική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ έχει καταθέσει αντίστοιχη διαμαρτυρία στις ισραηλινές αρχές.
«Ελπίζουμε ότι η ισραηλινή πλευρά θα βγάλει τα κατάλληλα συμπεράσματα από αυτή την κατάσταση», καταλήγει η ανακοίνωση.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ προχώρησε στην επίδοση διαβήματος στις ισραηλινές αρχές.