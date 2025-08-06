Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ομάδα διπλωματών της δέχθηκε επίθεση από παράνομους Ισραηλινούς εποίκους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε την Τρίτη ότι ένα υπηρεσιακό όχημα του γραφείου της στην Παλαιστίνη, με διπλωματικές πινακίδες, το οποίο μετέφερε υπαλλήλους διαπιστευμένους από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, δέχθηκε επίθεση στις 30 Ιουλίου από ομάδα εποίκων στην περιοχή κοντά στον παράνομο ισραηλινό εποικισμό Γκιβάτ Ασάφ, κοντά στην Ιερουσαλήμ.

«Το αυτοκίνητο υπέστη μηχανικές βλάβες. Η επίθεση αυτή συνοδεύτηκε από λεκτικές απειλές εναντίον Ρώσων διπλωματών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικό και απαράδεκτο» το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη με την ανοχή Ισραηλινών στρατιωτών που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι «δεν επιχείρησαν καν να αποτρέψουν τις επιθετικές ενέργειες των δραστών».