Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα φιλοξενήσει τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για συνομιλίες ειρήνης στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι είναι πιθανό να ανακοινωθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης κατά τη συνάντηση της Παρασκευής. Η εφημερίδα Washington Post ήταν η πρώτη που ανέφερε για τις συνομιλίες.

Οι σχέσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας παραμένουν τεταμένες από το 1991, όταν ο αρμενικός στρατός κατέλαβε το Καραμπάχ, μια περιοχή που διεθνώς αναγνωρίζεται ως μέρος του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και επτά γειτονικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Καλμπατζάρ.