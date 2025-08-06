ΚΟΣΜΟΣ
Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν
Αξιωματούχος των ΗΠΑ δηλώνει ότι είναι πιθανό να ανακοινωθεί πλαίσιο για την ειρήνη κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής.
6 Αύγουστος 2025

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα φιλοξενήσει τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για συνομιλίες ειρήνης στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι είναι πιθανό να ανακοινωθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης κατά τη συνάντηση της Παρασκευής. Η εφημερίδα Washington Post ήταν η πρώτη που ανέφερε για τις συνομιλίες.

Οι σχέσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας παραμένουν τεταμένες από το 1991, όταν ο αρμενικός στρατός κατέλαβε το Καραμπάχ, μια περιοχή που διεθνώς αναγνωρίζεται ως μέρος του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και επτά γειτονικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Καλμπατζάρ.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής απελευθερώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια ενός πολέμου 44 ημερών το φθινόπωρο του 2020.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Αζερμπαϊτζάν εδραίωσε πλήρη κυριαρχία στο Καραμπάχ, αφού οι αυτονομιστικές δυνάμεις της περιοχής παραδόθηκαν.

Οι ηγέτες των δύο χωρών συναντήθηκαν τον Ιούλιο στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες.

