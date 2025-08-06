ΚΟΣΜΟΣ
2 λεπτά ανάγνωσης
Η Ιαπωνία τιμά την 80ή επέτειο από τη βομβιστική επίθεση στη Χιροσίμα
Οι Ιάπωνες ηγέτες προειδοποιούν για μια "επιταχυνόμενη τάση προς στρατιωτική ενίσχυση σε όλο τον κόσμο", καλώντας για ένα νέο διεθνές πλαίσιο ασφαλείας βασισμένο στον διάλογο και την εμπιστοσύνη.
Η Ιαπωνία τιμά την 80ή επέτειο από τη βομβιστική επίθεση στη Χιροσίμα
Η Ιαπωνία τιμά την 80ή επέτειο από τη βομβιστική επίθεση στη Χιροσίμα / AFP
πριν μία μέρα

Οι Ιάπωνες ηγέτες ανανέωσαν τις εκκλήσεις τους για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, καθώς η Ιαπωνία τίμησε την 80ή επέτειο από τον ατομικό βομβαρδισμό της Χιροσίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του για παγκόσμιο πυρηνικό αφοπλισμό και τόνισε ότι η Ιαπωνία είναι το μόνο έθνος που υπέστη ατομικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια πολέμου, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

«Όταν επισκέφθηκα το Μουσείο Ειρήνης της Χιροσίμα, ανανέωσα την απόφασή μου ότι αυτές οι ανυπόφορες δοκιμασίες και μνήμες δεν πρέπει να ξεχαστούν και πρέπει να μεταδοθούν στις επόμενες γενιές», δήλωσε στους συμμετέχοντες σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Μνήμης Ειρήνης στην πόλη της Χιροσίμα την Τετάρτη.

«Ογδόντα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η ατομική βόμβα έπεσε στη Χιροσίμα, μετατρέποντας αυτή την πόλη σε καμένη γη σε μια στιγμή, και προσέφερα με σεβασμό τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις ψυχές αυτών που έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε αργότερα στην πλατφόρμα X.

recommended

Σε ομιλία του, ο δήμαρχος της Χιροσίμα, Καζούμι Ματσούι, προειδοποίησε για «μια επιταχυνόμενη τάση προς στρατιωτική ενίσχυση σε όλο τον κόσμο», με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Αυτές οι εξελίξεις αγνοούν κατάφωρα τα διδάγματα που η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε να έχει αντλήσει από τις τραγωδίες της ιστορίας», είπε.

Η τελετή ξεκίνησε στις 8:15 π.μ. τοπική ώρα (Τρίτη), τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν τη βόμβα στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us