Οι Ιάπωνες ηγέτες ανανέωσαν τις εκκλήσεις τους για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, καθώς η Ιαπωνία τίμησε την 80ή επέτειο από τον ατομικό βομβαρδισμό της Χιροσίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του για παγκόσμιο πυρηνικό αφοπλισμό και τόνισε ότι η Ιαπωνία είναι το μόνο έθνος που υπέστη ατομικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια πολέμου, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

«Όταν επισκέφθηκα το Μουσείο Ειρήνης της Χιροσίμα, ανανέωσα την απόφασή μου ότι αυτές οι ανυπόφορες δοκιμασίες και μνήμες δεν πρέπει να ξεχαστούν και πρέπει να μεταδοθούν στις επόμενες γενιές», δήλωσε στους συμμετέχοντες σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Μνήμης Ειρήνης στην πόλη της Χιροσίμα την Τετάρτη.

«Ογδόντα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η ατομική βόμβα έπεσε στη Χιροσίμα, μετατρέποντας αυτή την πόλη σε καμένη γη σε μια στιγμή, και προσέφερα με σεβασμό τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις ψυχές αυτών που έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε αργότερα στην πλατφόρμα X.