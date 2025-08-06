Σε μια συγκινητική σκηνή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης, τρία κορίτσια από τη Γάζα πάτησαν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω χειροκροτημάτων, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και υποδεχόμενα από εθελοντές.
Αυτά τα παιδιά είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκκένωσης που ηγείται η HEAL Palestine, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Οχάιο, η οποία παρέχει επείγουσα και μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε Παλαιστίνιους παιδιά και τις οικογένειές τους.
Μεταξύ αυτών που έφτασαν ήταν η 14χρονη Ραχάφ Αλ-Νταλού, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα και τραύματα από θραύσματα σε μια ισραηλινή αεροπορική επίθεση που σκότωσε τη μητέρα της και τα τρία αδέλφια της, σύμφωνα με την οργάνωση που την υποστηρίζει.
Στο αεροδρόμιο της Βοστώνης, η Ραχάφ επανενώθηκε με τη θεία της, Ελ-Χαλίλι, της οποίας η παρουσία προσέφερε μια σπάνια στιγμή οικειότητας μετά από ένα τραυματικό ταξίδι.
«Η Ραχάφ είναι μέρος μου και είναι μέρος της Γάζας», είπε η Ελ-Χαλίλι στα αραβικά.
«Είναι τόσο, τόσο δύσκολο για μένα», πρόσθεσε για την επανένωση. «Γιατί τότε θυμάμαι την [εκλιπούσα] αδελφή μου, τα [εκλιπόντα] παιδιά της, και μετά θυμάμαι τα δικά μου παιδιά.»
Η Ελ-Χαλίλι ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες για πάνω από έναν χρόνο, συνοδεύοντας τον ξάδελφό της Άνταμ, ο οποίος λαμβάνει ιατρική φροντίδα στο Ντάλας μετά από ακρωτηριασμό ποδιού.
Παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με συγγενείς στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων επτά θυγατέρων, τις οποίες περιέγραψε ως φοβισμένες και πεινασμένες. «Φοβούνται και πεινούν», είπε. «Την τελευταία φορά που τις επικοινώνησα, έμοιαζαν τόσο αδύνατες από την έλλειψη τροφής. Είναι δύσκολο για μένα να τρώω γνωρίζοντας αυτό.»
Τα άλλα δύο κορίτσια, και τα δύο 12 ετών, αντιμετωπίζουν σοβαρές υγειονομικές προκλήσεις. Η Σέμπα Αμπουαμπέντα είναι διπλά ακρωτηριασμένη και θα συνεχίσει τη φροντίδα της στο Σιάτλ. Η Ραχάφ Αμπουαουάντ παλεύει με χρόνιες ιατρικές καταστάσεις που έχουν επιδεινωθεί από το καταρρέον σύστημα υγείας της Γάζας και κατευθύνεται στο Κολόμπους, Οχάιο.
Αυτή η ομάδα προστίθεται σε 11 Παλαιστίνια παιδιά που μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα από την HEAL Palestine, με συνολικά 62 παιδιά μέχρι σήμερα να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ. Οι περισσότεροι υποφέρουν από ακρωτηριασμούς ή σοβαρά εγκαύματα. Πολλά θα μείνουν με οικογένειες υποδοχής ή σε νοσοκομειακή στέγαση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.