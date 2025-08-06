Σε μια συγκινητική σκηνή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης, τρία κορίτσια από τη Γάζα πάτησαν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω χειροκροτημάτων, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και υποδεχόμενα από εθελοντές.

Αυτά τα παιδιά είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκκένωσης που ηγείται η HEAL Palestine, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Οχάιο, η οποία παρέχει επείγουσα και μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε Παλαιστίνιους παιδιά και τις οικογένειές τους.

Μεταξύ αυτών που έφτασαν ήταν η 14χρονη Ραχάφ Αλ-Νταλού, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα και τραύματα από θραύσματα σε μια ισραηλινή αεροπορική επίθεση που σκότωσε τη μητέρα της και τα τρία αδέλφια της, σύμφωνα με την οργάνωση που την υποστηρίζει.

Στο αεροδρόμιο της Βοστώνης, η Ραχάφ επανενώθηκε με τη θεία της, Ελ-Χαλίλι, της οποίας η παρουσία προσέφερε μια σπάνια στιγμή οικειότητας μετά από ένα τραυματικό ταξίδι.

«Η Ραχάφ είναι μέρος μου και είναι μέρος της Γάζας», είπε η Ελ-Χαλίλι στα αραβικά.