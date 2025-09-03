Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε την κατάσχεση αποστολής όπλων και πυρομαχικών σε αγροτική περιοχή της Δαμασκού, η οποία φέρεται να προοριζόταν για περιοχές που ελέγχονται από την τρομοκρατική οργάνωση YPG/PKK, γνωστή και ως SDF.
Σε επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη, το υπουργείο ανέφερε ότι η Διοίκηση Εσωτερικής Ασφάλειας πραγματοποίησε μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση, κατά την οποία κατασχέθηκαν διάφορα όπλα, όπως εκτοξευτές RPG, καθώς και μεσαία και ελαφρά όπλα. Ο οδηγός της αποστολής συνελήφθη επίσης.
«Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων, με σκοπό την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη και τη λήψη νομικών μέτρων», πρόσθεσε η ανακοίνωση.
Το υπουργείο τόνισε την ετοιμότητα των συριακών δυνάμεων ασφαλείας να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας και επανέλαβε τη δέσμευσή του για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.
Συγκρούσεις με την τρομοκρατική οργάνωση
Η κατάσχεση πραγματοποιείται εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των τρομοκρατών της PKK/YPG. Την Κυριακή, ο συριακός στρατός φέρεται να έστησε ενέδρα σε ομάδα που προσπαθούσε να διεισδύσει σε θέσεις του στρατού ανατολικά του Χαλεπίου, κοντά στο χωριό Ταλ Μαάζ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης αναφέρθηκαν απώλειες μεταξύ των τρομοκρατών.
Το SANA επικαλέστηκε κυβερνητική πηγή που ανέφερε ότι άλλοι τρομοκράτες της PKK/YPG, που βρίσκονταν στα χωριά Ουμ Τίνα και Ντέιρ Χάφερ, βομβάρδισαν θέσεις του συριακού στρατού στο Ταλ Μαάζ σε μια προσπάθεια να διασώσουν τα παγιδευμένα μέλη τους. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν με πυρά ελαφρών όπλων πριν κλιμακωθούν σε χρήση βαρέων όπλων και ενισχύσεων.
Οι εντάσεις ακολουθούν μια συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ του Σύριου Προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα και του επικεφαλή τρομοκράτη της PKK/YPG Φερχάντ Αμπντί Σαχίν για την ενσωμάτωση πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στη βορειοανατολική Συρία υπό κρατική εξουσία, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών διαβάσεων, των αεροδρομίων και των ενεργειακών υποδομών. Η συμφωνία επιβεβαίωσε την εδαφική ενότητα της Συρίας, αν και το υπουργείο ανέφερε ότι η PKK/YPG έχει επανειλημμένα παραβιάσει τη συμφωνία.
Από την απομάκρυνση του ηγέτη του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία στις 8 Δεκεμβρίου 2024, μετά από 24 χρόνια στην εξουσία, η συριακή κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα.