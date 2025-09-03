Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε την κατάσχεση αποστολής όπλων και πυρομαχικών σε αγροτική περιοχή της Δαμασκού, η οποία φέρεται να προοριζόταν για περιοχές που ελέγχονται από την τρομοκρατική οργάνωση YPG/PKK, γνωστή και ως SDF.

Σε επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη, το υπουργείο ανέφερε ότι η Διοίκηση Εσωτερικής Ασφάλειας πραγματοποίησε μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση, κατά την οποία κατασχέθηκαν διάφορα όπλα, όπως εκτοξευτές RPG, καθώς και μεσαία και ελαφρά όπλα. Ο οδηγός της αποστολής συνελήφθη επίσης.

«Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων, με σκοπό την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη και τη λήψη νομικών μέτρων», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Το υπουργείο τόνισε την ετοιμότητα των συριακών δυνάμεων ασφαλείας να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας και επανέλαβε τη δέσμευσή του για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.

Συγκρούσεις με την τρομοκρατική οργάνωση