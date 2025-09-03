Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην χορηγήσουν βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους πριν από μια υψηλού επιπέδου συνάντηση του ΟΗΕ για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «απαράδεκτη».

«Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην χορηγήσουν βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους είναι απαράδεκτη. Καλούμε να ανατραπεί αυτό το μέτρο και να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των Παλαιστινίων σύμφωνα με τη Συμφωνία της Χώρας Υποδοχής», δήλωσε ο Μακρόν την Τρίτη μέσω της πλατφόρμας X, που ανήκει σε αμερικανική εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον οποίο θα συμπροεδρεύσει στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου.

«Ο στόχος μας είναι σαφής: να συγκεντρώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη για τη Λύση των Δύο Κρατών — τη μόνη οδό για να ικανοποιηθούν οι νόμιμες φιλοδοξίες τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η επίτευξη ειρήνης θα απαιτήσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παράδοση μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την ανάπτυξη αποστολής σταθεροποίησης στον θύλακα.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η παλαιστινιακή αντίσταση, όπως η Χαμάς, θα αφοπλιστεί και θα αποκλειστεί από τη διακυβέρνηση στη Γάζα, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή θα μεταρρυθμιστεί και θα ενισχυθεί.