Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην χορηγήσουν βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους πριν από μια υψηλού επιπέδου συνάντηση του ΟΗΕ για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «απαράδεκτη».
«Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην χορηγήσουν βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους είναι απαράδεκτη. Καλούμε να ανατραπεί αυτό το μέτρο και να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των Παλαιστινίων σύμφωνα με τη Συμφωνία της Χώρας Υποδοχής», δήλωσε ο Μακρόν την Τρίτη μέσω της πλατφόρμας X, που ανήκει σε αμερικανική εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μακρόν ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον οποίο θα συμπροεδρεύσει στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου.
«Ο στόχος μας είναι σαφής: να συγκεντρώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη για τη Λύση των Δύο Κρατών — τη μόνη οδό για να ικανοποιηθούν οι νόμιμες φιλοδοξίες τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων», πρόσθεσε.
Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η επίτευξη ειρήνης θα απαιτήσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την παράδοση μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την ανάπτυξη αποστολής σταθεροποίησης στον θύλακα.
Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η παλαιστινιακή αντίσταση, όπως η Χαμάς, θα αφοπλιστεί και θα αποκλειστεί από τη διακυβέρνηση στη Γάζα, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή θα μεταρρυθμιστεί και θα ενισχυθεί.
«Καμία επίθεση, προσπάθεια προσάρτησης ή αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών δεν θα εκτροχιάσει τη δυναμική που έχουμε δημιουργήσει με τον Πρίγκιπα Διάδοχο — μια δυναμική που ήδη έχουν υποστηρίξει πολλοί εταίροι», σημείωσε.
Η διάσκεψη, σύμφωνα με τον Μακρόν, στοχεύει να αποτελέσει «καθοριστικό σημείο καμπής» για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.
Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσινγκτον ανακάλεσε βίζες για ανώτερους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, εμποδίζοντάς τους ουσιαστικά να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για τις συναντήσεις του ΟΗΕ, σε μια περίοδο που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης.
Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.500 Παλαιστίνιους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Η γενοκτονική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμοκτονία.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.
Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο για τον πόλεμο στον θύλακα.