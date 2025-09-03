Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε ότι ισραηλινά drones έριξαν τέσσερις χειροβομβίδες κοντά στο προσωπικό της ειρηνευτικής δύναμης που εργάζονταν για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων που εμπόδιζαν την πρόσβαση σε θέση του ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης.

«Αυτή είναι μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις κατά του προσωπικού και των μέσων της UNIFIL από τη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών τον περασμένο Νοέμβριο», ανέφερε η UNIFIL σε δήλωσή της την Τετάρτη.

Μία χειροβομβίδα έπεσε σε απόσταση 20 μέτρων και τρεις σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το προσωπικό και τα οχήματα της UNIFIL.