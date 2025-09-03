ΚΟΣΜΟΣ
1 λεπτά ανάγνωσης
Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έριξαν χειροβομβίδες κοντά στο προσωπικό της UNIFIL στο Λίβανο
"Αυτή είναι μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις εναντίον του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων της UNIFIL από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών τον περασμένο Νοέμβριο," ανακοίνωσε η UNIFIL.
Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έριξαν χειροβομβίδες κοντά στο προσωπικό της UNIFIL στο Λίβανο
Μία χειροβομβίδα έπεσε σε απόσταση 20 μέτρων και τρεις σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το προσωπικό του ΟΗΕ. / AA
3 Σεπτέμβριος 2025

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε ότι ισραηλινά drones έριξαν τέσσερις χειροβομβίδες κοντά στο προσωπικό της ειρηνευτικής δύναμης που εργάζονταν για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων που εμπόδιζαν την πρόσβαση σε θέση του ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης.

«Αυτή είναι μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις κατά του προσωπικού και των μέσων της UNIFIL από τη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών τον περασμένο Νοέμβριο», ανέφερε η UNIFIL σε δήλωσή της την Τετάρτη.

Μία χειροβομβίδα έπεσε σε απόσταση 20 μέτρων και τρεις σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το προσωπικό και τα οχήματα της UNIFIL.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Η UNIFIL ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις εργασίες απομάκρυνσης οδοφραγμάτων στην περιοχή, νοτιοανατολικά του χωριού Μαρβαχίν.

Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της ειρηνευτικής αποστολής στον Λίβανο μέχρι το τέλος του 2026, μετά την οποία θα ξεκινήσει μια ετήσια, οργανωμένη και ασφαλής αποχώρηση.

Η UNIFIL, που ιδρύθηκε το 1978, περιπολεί τα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us