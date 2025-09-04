ΚΟΣΜΟΣ
4 Σεπτέμβριος 2025

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένος στην προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανέφερε το CBS News την Πέμπτη.

«Παρακολουθώ την κατάσταση, τη βλέπω και συζητώ γι' αυτήν με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News την Τετάρτη.

«Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Όμως, κάτι θα γίνει. Θα το καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα με τον Πούτιν τον Αύγουστο να επιτύχει μια σημαντική πρόοδο. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει τηλεφωνικά την Πέμπτη με τον Ζελένσκι.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει την ουσιαστικά απαράδεκτη, υπονομευτική για κάθε είδους ασφάλεια, ξένη παρέμβαση στην Ουκρανία με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε πλαίσιο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε οικονομικό φόρουμ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Παράλληλα, η Ρωσία έδειξε σκλήρυνση της στάσης της ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών συνομιλιών με τον Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι δεν θα εξετάσει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία «σε οποιοδήποτε πλαίσιο», σύμφωνα με τη Ζαχάροβα.

Εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας

Σε σχετική δήλωση, η Μόσχα επέκρινε επίσης την προσπάθεια του Κιέβου για εγγυήσεις ασφάλειας από Ευρωπαίους συμμάχους, χαρακτηρίζοντάς την ως απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. Η Ζαχάροβα περιέγραψε τις προτεινόμενες εγγυήσεις ως «εφαλτήριο για τρομοκρατία» και «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, αλλά οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε την πρόταση της Μόσχας ως τόπο για μια τέτοια συνάντηση.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια συμφωνία ειρήνης.

«Νομίζω ότι θα τακτοποιήσουμε τα πάντα. Ειλικρινά, το θέμα της Ρωσίας, πίστευα ότι θα ήταν από τα πιο εύκολα που έχω σταματήσει, αλλά φαίνεται να είναι κάτι λίγο πιο δύσκολο από κάποια άλλα», είπε.

Ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από την αδυναμία του να σταματήσει τις μάχες, οι οποίες ξεκίνησαν με την πλήρους κλίμακας στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, αφού αρχικά προέβλεψε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση γρήγορα όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

