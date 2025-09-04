Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένος στην προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανέφερε το CBS News την Πέμπτη.

«Παρακολουθώ την κατάσταση, τη βλέπω και συζητώ γι' αυτήν με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News την Τετάρτη.

«Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Όμως, κάτι θα γίνει. Θα το καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα με τον Πούτιν τον Αύγουστο να επιτύχει μια σημαντική πρόοδο. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει τηλεφωνικά την Πέμπτη με τον Ζελένσκι.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει την ουσιαστικά απαράδεκτη, υπονομευτική για κάθε είδους ασφάλεια, ξένη παρέμβαση στην Ουκρανία με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε πλαίσιο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε οικονομικό φόρουμ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Παράλληλα, η Ρωσία έδειξε σκλήρυνση της στάσης της ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών συνομιλιών με τον Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι δεν θα εξετάσει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία «σε οποιοδήποτε πλαίσιο», σύμφωνα με τη Ζαχάροβα.