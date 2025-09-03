Η Τουρκία έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια για να στηρίξει τους πληγέντες από τον σεισμό στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν. Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας εισήλθαν στην τρίτη ημέρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που άφησε χιλιάδες άστεγους και ολόκληρα χωριά σε ερείπια.
«Σε ανταπόκριση στην καταστροφή από τον σεισμό στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, ένα αεροσκάφος A400M της Πολεμικής μας Αεροπορίας αναχώρησε από το Αεροδρόμιο Καϊσερί/Ερκιλέτ για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια που προετοιμάστηκε από την AFAD και την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο», ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στην πλατφόρμα Χ την Τετάρτη.
Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν στην επαρχία Κουνάρ, μιλώντας στο Πρακτορείο Anadolu υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ορισμένες προμήθειες βοήθειας άρχισαν να φτάνουν χθες το βράδυ σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η προσωρινή διοίκηση αρχικά σχεδίαζε να μεταφέρει τους ανθρώπους σε ασφαλέστερες περιοχές.
«Οι ντόπιοι αρνήθηκαν να φύγουν επειδή τα σώματα των αγαπημένων τους βρίσκονταν ακόμα κάτω από τα ερείπια. Στη συνέχεια, αρχίσαμε να διανέμουμε σκηνές και άλλα βασικά είδη», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Η επαρχία Κουνάρ είναι η πιο πληγείσα περιοχή στην ανατολική πλευρά του Αφγανιστάν, όπου μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.400 άνθρωποι.
Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ορεινό έδαφος και οι κατεστραμμένοι δρόμοι δυσχεραίνουν την παράδοση βοήθειας, αλλά οι ομάδες διάσωσης και βοήθειας κατάφεραν να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές.
«Στέλνουμε προμήθειες βοήθειας με οχήματα όπου είναι δυνατόν, αλλά σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για τη μεταφορά προμηθειών και τη μεταφορά τραυματιών στα νοσοκομεία», δήλωσε ο αξιωματούχος.
‘Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες’
Ο Αμπντούλ Ουαχίντ, κάτοικος της επαρχίας Κουνάρ, δήλωσε ότι οι μετασεισμοί συνεχίζονται, προκαλώντας φόβο στον πληθυσμό.
Την Τρίτη, ένας νέος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξε τη βορειοανατολική πλευρά του Αφγανιστάν, ο οποίος έγινε αισθητός και στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η διάσταση της καταστροφής απαιτεί άμεση διεθνή υποστήριξη για να αποτραπεί μια επιδεινούμενη κρίση.
Την Τρίτη, ο Συντονιστής Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, Ιντρίκα Ρατβάτε, δήλωσε ότι ο καταστροφικός σεισμός έπληξε την ανατολική πλευρά του Αφγανιστάν σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων για τη χώρα.
«Βλέποντας τα στατιστικά, την απομακρυσμένη γεωγραφία και το δύσβατο έδαφος, οι πληγέντες μπορεί να φτάσουν σε εκατοντάδες χιλιάδες», δήλωσε ο Ρατβάτε.
Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί
Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών Πακιστάν, Ιράν, Κίνας και Ινδίας, καθώς και δυτικών εθνών, έχουν δεσμευτεί να στείλουν βοήθεια στο Αφγανιστάν.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της προσωρινής διοίκησης, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, η πιο πληγείσα επαρχία Κουνάρ ανέφερε 1.411 θανάτους, 3.124 τραυματίες και 5.412 κατεστραμμένα σπίτια.
Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω όταν οι αρχές μοιραστούν δεδομένα από τις άλλες τρεις επαρχίες Νανγκαρχάρ, Λαγκμάν και Παντσίρ.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ κατέγραψε τον σεισμό στις 11:47 μ.μ. τοπική ώρα (19:17 GMT), 27 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ, σε βάθος 8 χιλιομέτρων, το βράδυ της Κυριακής, όταν οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμόντουσαν.
Είναι ο τρίτος μεγάλος σεισμός που πλήττει τη χώρα από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021.