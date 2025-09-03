Η Τουρκία έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια για να στηρίξει τους πληγέντες από τον σεισμό στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν. Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας εισήλθαν στην τρίτη ημέρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που άφησε χιλιάδες άστεγους και ολόκληρα χωριά σε ερείπια.

«Σε ανταπόκριση στην καταστροφή από τον σεισμό στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, ένα αεροσκάφος A400M της Πολεμικής μας Αεροπορίας αναχώρησε από το Αεροδρόμιο Καϊσερί/Ερκιλέτ για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια που προετοιμάστηκε από την AFAD και την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο», ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στην πλατφόρμα Χ την Τετάρτη.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν στην επαρχία Κουνάρ, μιλώντας στο Πρακτορείο Anadolu υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ορισμένες προμήθειες βοήθειας άρχισαν να φτάνουν χθες το βράδυ σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η προσωρινή διοίκηση αρχικά σχεδίαζε να μεταφέρει τους ανθρώπους σε ασφαλέστερες περιοχές.

«Οι ντόπιοι αρνήθηκαν να φύγουν επειδή τα σώματα των αγαπημένων τους βρίσκονταν ακόμα κάτω από τα ερείπια. Στη συνέχεια, αρχίσαμε να διανέμουμε σκηνές και άλλα βασικά είδη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η επαρχία Κουνάρ είναι η πιο πληγείσα περιοχή στην ανατολική πλευρά του Αφγανιστάν, όπου μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.400 άνθρωποι.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ορεινό έδαφος και οι κατεστραμμένοι δρόμοι δυσχεραίνουν την παράδοση βοήθειας, αλλά οι ομάδες διάσωσης και βοήθειας κατάφεραν να φτάσουν σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

«Στέλνουμε προμήθειες βοήθειας με οχήματα όπου είναι δυνατόν, αλλά σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για τη μεταφορά προμηθειών και τη μεταφορά τραυματιών στα νοσοκομεία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

‘Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες’

Ο Αμπντούλ Ουαχίντ, κάτοικος της επαρχίας Κουνάρ, δήλωσε ότι οι μετασεισμοί συνεχίζονται, προκαλώντας φόβο στον πληθυσμό.

Την Τρίτη, ένας νέος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξε τη βορειοανατολική πλευρά του Αφγανιστάν, ο οποίος έγινε αισθητός και στο βορειοδυτικό Πακιστάν.