Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά την επερχόμενη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα.
Ερωτηθείς εάν η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τη σύγκρουση, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους, «ναι, θα υπάρξουν».
«Θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές συνέπειες», είπε κατά τη διάρκεια δηλώσεων του στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ συμμετείχε σε μια τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ καλή».
Προσπάθειες για τριμερή σύνοδο κορυφής
«Θα τη βαθμολογούσα με 10, ξέρετε, ήταν πολύ, πολύ φιλική», είπε.
Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Πούτιν για πρώτη φορά κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι το τετ α τετ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αλάσκας, το Άνκορατζ, είναι πιθανό να οδηγήσει στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και τον ίδιο.
«Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μια δεύτερη συνάντηση η οποία θα είναι πιο παραγωγική από την πρώτη, επειδή στην πρώτη, θα διαπιστώσω πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε», είπε.
«Προετοιμάζοντας το έδαφος» για επόμενη συνάντηση
«Αν η πρώτη πάει καλά, θα κάνουμε και μια δεύτερη γρήγορα. Θα ήθελα να την κάνω σχεδόν αμέσως, και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν, του Προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θα ήθελαν να πραγματοποιηθεί», είπε.
Ο Τραμπ είπε ότι ενώ «ορισμένα σπουδαία πράγματα» μπορούν να επιτευχθούν κατά τη σύνοδο της Παρασκευής, αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη στο να «προετοιμάσει το έδαφος» για μια επακόλουθη τριμερή συνάντηση, η οποία παραδέχθηκε ότι μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.
«Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, διότι αν αισθανθώ ότι δεν είναι σωστό να γίνει επειδή δεν πήρα τις απαντήσεις που πρέπει να λάβουμε, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε δεύτερη συνάντηση», είπε.