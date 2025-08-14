Ο Τραμπ δήλωσε ότι το τετ α τετ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αλάσκας, το Άνκορατζ, είναι πιθανό να οδηγήσει στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και τον ίδιο.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μια δεύτερη συνάντηση η οποία θα είναι πιο παραγωγική από την πρώτη, επειδή στην πρώτη, θα διαπιστώσω πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε», είπε.

«Προετοιμάζοντας το έδαφος» για επόμενη συνάντηση

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα κάνουμε και μια δεύτερη γρήγορα. Θα ήθελα να την κάνω σχεδόν αμέσως, και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν, του Προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θα ήθελαν να πραγματοποιηθεί», είπε.

Ο Τραμπ είπε ότι ενώ «ορισμένα σπουδαία πράγματα» μπορούν να επιτευχθούν κατά τη σύνοδο της Παρασκευής, αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη στο να «προετοιμάσει το έδαφος» για μια επακόλουθη τριμερή συνάντηση, η οποία παραδέχθηκε ότι μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.

«Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, διότι αν αισθανθώ ότι δεν είναι σωστό να γίνει επειδή δεν πήρα τις απαντήσεις που πρέπει να λάβουμε, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε δεύτερη συνάντηση», είπε.