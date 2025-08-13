Το Ισραήλ βρίσκεται σε συζητήσεις με το Νότιο Σουδάν σχετικά με τη δυνατότητα επαναγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Γάζα στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής που μαστίζεται από πολέμους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ισραήλ να διευκολύνει τη μαζική μετανάστευση από την περιοχή που έχει καταστραφεί από τον 22μηνο πόλεμο στην πολιορκημένη περιοχή.

Έξι άτομα που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες στο Associated Press.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι επιθυμεί να υλοποιήσει το όραμα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μετεγκατάσταση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Γάζας μέσω αυτού που ο Νετανιάχου αποκαλεί «εθελοντική μετανάστευση». Το Ισραήλ έχει προτείνει παρόμοια σχέδια επανεγκατάστασης και σε άλλες αφρικανικές χώρες.