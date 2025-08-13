Το Ισραήλ βρίσκεται σε συζητήσεις με το Νότιο Σουδάν σχετικά με τη δυνατότητα επαναγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Γάζα στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής που μαστίζεται από πολέμους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ισραήλ να διευκολύνει τη μαζική μετανάστευση από την περιοχή που έχει καταστραφεί από τον 22μηνο πόλεμο στην πολιορκημένη περιοχή.
Έξι άτομα που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες στο Associated Press.
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι επιθυμεί να υλοποιήσει το όραμα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μετεγκατάσταση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Γάζας μέσω αυτού που ο Νετανιάχου αποκαλεί «εθελοντική μετανάστευση». Το Ισραήλ έχει προτείνει παρόμοια σχέδια επανεγκατάστασης και σε άλλες αφρικανικές χώρες.
Οι Παλαιστίνιοι, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας έχουν απορρίψει αυτές τις προτάσεις ως σχέδιο για αναγκαστική εκδίωξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Πρόκειται επίσης για πιθανή προσέγγιση προς τον Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει την ιδέα της μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Γάζας τον Φεβρουάριο, αλλά φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από αυτήν τους τελευταίους μήνες.
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Νοτίου Σουδάν δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις συνομιλίες. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν σχολιάζει ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες.