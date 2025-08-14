Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε την ανακοίνωση των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) για τη δημιουργία παράλληλης κυβερνητικής αρχής στο Σουδάν, προειδοποιώντας ότι αυτή η κίνηση απειλεί την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και τη σταθερότητα της περιοχής.

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψαν την ανακοίνωση για την ίδρυση παράλληλης κυβερνητικής αρχής στις περιοχές που ελέγχονται από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης», ανέφερε το Συμβούλιο την Τετάρτη σε δήλωσή του, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» ότι αυτή η κίνηση μπορεί να διασπάσει τη χώρα και να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση.

Το Συμβούλιο «επιβεβαίωσε κατηγορηματικά» τη δέσμευσή του για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν, υπογραμμίζοντας ότι μονομερείς ενέργειες που υπονομεύουν αυτές τις αρχές θέτουν σε κίνδυνο τόσο το μέλλον του Σουδάν όσο και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Τα μέλη αναφέρθηκαν στο Ψήφισμα 2736 του Συμβουλίου Ασφαλείας που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο, το οποίο απαιτεί από τις RSF να άρουν την πολιορκία του Ελ Φάσερ — πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ και σημαντικού ανθρωπιστικού κόμβου — και να σταματήσουν τις μάχες στις γύρω περιοχές όπου αναφέρονται λιμοί και σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.