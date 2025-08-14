ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισραήλ κατέστρεψε περισσότερα από 300 σπίτια στη συνοικία Ζεϊτούν της Γάζας σε τρεις ημέρες
Η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι οι κατεδαφίσεις στόχευσαν πολυώροφα κτίρια και άφησαν θύματα κάτω από τα ερείπια.
Ο ισραηλινός στρατός έχει κατεδαφίσει περισσότερα από 300 σπίτια στη γειτονιά Ζεϊτούν της Γάζας τις τελευταίες τρεις ημέρες, σε αυτό που η Πολιτική Άμυνα περιέγραψε ως σκόπιμη στόχευση κατοικημένων περιοχών.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν σφοδρές επιθέσεις στη Ζεϊτούν, επικεντρώνοντας σε κτίρια με πέντε ή περισσότερους ορόφους.

Ανέφερε ότι τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν προκάλεσαν την κατάρρευση γειτονικών κτιρίων, με ορισμένα σπίτια να καταστρέφονται ενώ οι κάτοικοι βρίσκονταν ακόμα μέσα.

«Οι κατεδαφίσεις έγιναν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, και οι έντονοι βομβαρδισμοί εμπόδισαν τις ομάδες διάσωσης να φτάσουν στους τραυματίες», δήλωσε ο Μπασάλ.

Η γειτονιά Ζεϊτούν, που βρίσκεται στο κέντρο της Γάζας, έχει υποστεί επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της σφαγής.

Το τελευταίο κύμα κατεδαφίσεων αποτελεί μέρος αυτού που Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι περιγράφουν ως το συνεχιζόμενο σχέδιο κατοχής του Ισραήλ για αποπληθυσμό και καταστροφή της πολιτικής υποδομής στον θύλακα.

Οι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πολλά από τα σημεία λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών, αυξάνοντας τους φόβους ότι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί σε μέρη της Ζεϊτούν.

Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

Η σφαγή στη Γάζα, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.700 Παλαιστίνιους, σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η καταστροφή των σπιτιών έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους, με πολλούς να αναγκάζονται να καταφύγουν σε υπερπλήρεις σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης τον περασμένο Νοέμβριο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο.

Διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η μεγάλης κλίμακας καταστροφή πολιτικής περιουσίας στη Γάζα από το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το οποίο απαγορεύει τη συλλογική τιμωρία και τη στόχευση πολιτικής υποδομής.

