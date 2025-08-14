Ο ισραηλινός στρατός έχει κατεδαφίσει περισσότερα από 300 σπίτια στη γειτονιά Ζεϊτούν της Γάζας τις τελευταίες τρεις ημέρες, σε αυτό που η Πολιτική Άμυνα περιέγραψε ως σκόπιμη στόχευση κατοικημένων περιοχών.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν σφοδρές επιθέσεις στη Ζεϊτούν, επικεντρώνοντας σε κτίρια με πέντε ή περισσότερους ορόφους.

Ανέφερε ότι τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν προκάλεσαν την κατάρρευση γειτονικών κτιρίων, με ορισμένα σπίτια να καταστρέφονται ενώ οι κάτοικοι βρίσκονταν ακόμα μέσα.

«Οι κατεδαφίσεις έγιναν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, και οι έντονοι βομβαρδισμοί εμπόδισαν τις ομάδες διάσωσης να φτάσουν στους τραυματίες», δήλωσε ο Μπασάλ.

Η γειτονιά Ζεϊτούν, που βρίσκεται στο κέντρο της Γάζας, έχει υποστεί επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της σφαγής.

Το τελευταίο κύμα κατεδαφίσεων αποτελεί μέρος αυτού που Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι περιγράφουν ως το συνεχιζόμενο σχέδιο κατοχής του Ισραήλ για αποπληθυσμό και καταστροφή της πολιτικής υποδομής στον θύλακα.

Οι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πολλά από τα σημεία λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών, αυξάνοντας τους φόβους ότι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.