Πολλά αραβικά κράτη καταδίκασαν τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την προσήλωσή του στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ», χαρακτηρίζοντάς τις ως απειλή για την κυριαρχία των κρατών και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό κανάλι i24 την Τρίτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αισθάνεται «πολύ δεμένος» με το όραμα του Μεγάλου Ισραήλ, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «σε μια ιστορική και πνευματική αποστολή» που εκπροσωπεί «γενιές Εβραίων που ονειρεύτηκαν να έρθουν εδώ και γενιές Εβραίων που θα έρθουν μετά από εμάς».

Το Μεγάλο Ισραήλ είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην ισραηλινή πολιτική για να περιγράψει την επέκταση της επικράτειάς του ώστε να περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα, τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία, τη Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο και μέρη της Ιορδανίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Νετανιάχου «μια επικίνδυνη και προκλητική κλιμάκωση» που απειλεί την κυριαρχία των κρατών και παραβιάζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Δήλωσε ότι τέτοιες «παραληρηματικές αξιώσεις» δεν θα μειώσουν τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και θα τροφοδοτήσουν μόνο «κύκλους βίας και συγκρούσεων» στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η Παλαιστινιακή Αρχή περιέγραψε τις δηλώσεις ως «περιφρόνηση των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού» και «επικίνδυνη πρόκληση και κλιμάκωση» που απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Επανέλαβε τη δέσμευσή της για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.