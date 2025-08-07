Σύμφωνα με νέα μελέτη οι έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στο Πακιστάν τις τελευταίες εβδομάδες και προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, επιδεινώθηκαν από την κλιματική κρίση.
Η μελέτη από την ομάδα World Weather Attribution, που αποτελείται από διεθνείς επιστήμονες που εξετάζουν τον ρόλο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στα ακραία καιρικά φαινόμενα, διαπίστωσε ότι οι βροχοπτώσεις από τις 24 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου στο Πακιστάν ήταν κατά 10-15% πιο έντονες λόγω της κλιματικής αλλαγής, οδηγώντας σε πολλές καταρρεύσεις κτιρίων τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.
Η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει αναφέρει τουλάχιστον 300 θανάτους και 1.600 κατεστραμμένα σπίτια λόγω των πλημμυρών, των έντονων βροχοπτώσεων και άλλων καιρικών φαινομένων από τις 26 Ιουνίου.
Ο Σάκιμπ Χασάν, ένας 50χρονος επιχειρηματίας από το βόρειο Πακιστάν, δήλωσε ότι οι πλημμύρες στις 22 Ιουλίου κατέστρεψαν το σπίτι του και 18 σπίτια συγγενών του, καθώς και τις γαλακτοκομικές τους φάρμες. Τα ζώα της φάρμας παρασύρθηκαν από τα νερά, προκαλώντας μεγάλες απώλειες — πιθανώς 100 εκατομμύρια ρουπίες (360.000 δολάρια) — για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Οι τελευταίες ειδοποιήσεις από ένα κοντινό τζαμί ήταν η μόνη προειδοποίηση που έλαβαν για να εκκενώσουν τα σπίτια τους στη μικρή πόλη Σαρβαραμπάντ και να κατευθυνθούν σε υψηλότερο μέρος.
“Είμαστε άστεγοι τώρα. Τα σπίτια μας έχουν καταστραφεί. Το μόνο που μας έχει δώσει η κυβέρνηση είναι τρόφιμα αξίας 50.000 ρουπιών (177 δολάρια) και επτά σκηνές, όπου ζούμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες,” δήλωσε ο Χασάν.
Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι έντονες βροχοπτώσεις, που επιδεινώνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, έχουν επιταχύνει τον ρυθμό των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, δήλωσε ο επιστήμονας του κλίματος Τζέικομπ Στάινερ, που εδρεύει στο Ισλαμαμπάντ και δεν συμμετείχε στη μελέτη του WWA.
“Τις τελευταίες εβδομάδες, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον αριθμό των φαινομένων, όχι μόνο στο Πακιστάν, αλλά και στην περιοχή της Νότιας Ασίας, που μας έχουν αφήσει άφωνους,” είπε.
“Πολλά φαινόμενα που προβλέπαμε να συμβούν το 2050 έχουν ήδη συμβεί το 2025, καθώς οι θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι, για άλλη μια φορά, ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο,” πρόσθεσε ο Στάινερ, γεωεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία, που μελετά τους υδάτινους πόρους και τους σχετικούς κινδύνους στις ορεινές περιοχές.
Οι έντονες βροχές των μουσώνων έχουν προκαλέσει τους τελευταίους μήνες μια σειρά από καταστροφές που έχουν πλήξει τη Νότια Ασία, ειδικά τα Ιμαλάια, που εκτείνονται σε πέντε χώρες, .
Οι υπερχειλισμένες παγετωνικές λίμνες προκάλεσαν πλημμύρες που παρέσυραν μια βασική γέφυρα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα, καθώς και αρκετά υδροηλεκτρικά φράγματα τον Ιούλιο.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα χωριό στη βόρεια Ινδία επλήγη από πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους.
Κλιματική έκτακτη ανάγκη
Οι συγγραφείς της μελέτης του WWA, που δημοσιεύθηκε νωρίς την Πέμπτη, δήλωσαν ότι οι βροχοπτώσεις που ανέλυσαν στο Πακιστάν δείχνουν ότι η κλιματική κρίση καθιστά τις πλημμύρες πιο επικίνδυνες.
Οι επιστήμονες του κλίματος έχουν διαπιστώσει ότι μια θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία, γεγονός που μπορεί να εντείνει τις βροχοπτώσεις.
“Κάθε δέκατο του βαθμού θέρμανσης θα οδηγήσει σε πιο έντονες βροχοπτώσεις μουσώνων, υπογραμμίζοντας γιατί είναι τόσο επείγουσα η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,” δήλωσε η Μαριάμ Ζακαρία, ερευνήτρια στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Imperial College London και κύρια συγγραφέας της μελέτης του WWA.
Παρόλο που το Πακιστάν ευθύνεται για λιγότερο από το 1% των αερίων που θερμαίνουν τον πλανήτη στην ατμόσφαιρα, η έρευνα δείχνει ότι υφίσταται δυσανάλογες ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Το Πακιστάν βίωσε την πιο καταστροφική περίοδο μουσώνων το 2022, με πλημμύρες που σκότωσαν περισσότερους από 1.700 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα παγκόσμια ταμεία που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση των απωλειών και ζημιών λόγω της κλιματικής κρίσης ή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή υπολείπονται σημαντικά των ποσών που απαιτούνται για να βοηθήσουν χώρες όπως το Πακιστάν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του κλίματος.
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι το ταμείο για απώλειες και ζημιές διαθέτει μόνο ένα μικρό μέρος από όσα χρειάζονται για την αντιμετώπιση των ετήσιων οικονομικών ζημιών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
Παρομοίως, οι εκθέσεις του ΟΗΕ αναφέρουν ότι ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι ευρωπαϊκές χώρες, που ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των αερίων που θερμαίνουν τον πλανήτη, παρέχουν πολύ λιγότερα από όσα χρειάζονται για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής.
Αυτά τα ταμεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της στέγασης και των υποδομών σε περιοχές ευάλωτες στις πλημμύρες.
Η έκθεση του WWA αναφέρει ότι μεγάλο μέρος του ταχέως αυξανόμενου αστικού πληθυσμού του Πακιστάν ζει σε πρόχειρες κατοικίες, συχνά σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες. Η κατάρρευση των σπιτιών ήταν η κύρια αιτία των 300 θανάτων που αναφέρονται στην έκθεση, υπεύθυνη για περισσότερους από τους μισούς.
“Το μισό του αστικού πληθυσμού του Πακιστάν ζει σε ευάλωτους οικισμούς όπου οι πλημμύρες καταρρέουν σπίτια και κοστίζουν ζωές,” δήλωσε η Μάγια Βάλμπεργκ του Κέντρου Κλίματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, που επίσης συνέβαλε στη συγγραφή της έκθεσης του WWA, σε δελτίο τύπου.
“Η κατασκευή ανθεκτικών στις πλημμύρες κατοικιών και η αποφυγή κατασκευών σε περιοχές πλημμυρών θα βοηθήσει στη μείωση των επιπτώσεων των έντονων βροχοπτώσεων μουσώνων.”ανέφερε.