Σύμφωνα με νέα μελέτη οι έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στο Πακιστάν τις τελευταίες εβδομάδες και προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, επιδεινώθηκαν από την κλιματική κρίση.

Η μελέτη από την ομάδα World Weather Attribution, που αποτελείται από διεθνείς επιστήμονες που εξετάζουν τον ρόλο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στα ακραία καιρικά φαινόμενα, διαπίστωσε ότι οι βροχοπτώσεις από τις 24 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου στο Πακιστάν ήταν κατά 10-15% πιο έντονες λόγω της κλιματικής αλλαγής, οδηγώντας σε πολλές καταρρεύσεις κτιρίων τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει αναφέρει τουλάχιστον 300 θανάτους και 1.600 κατεστραμμένα σπίτια λόγω των πλημμυρών, των έντονων βροχοπτώσεων και άλλων καιρικών φαινομένων από τις 26 Ιουνίου.

Ο Σάκιμπ Χασάν, ένας 50χρονος επιχειρηματίας από το βόρειο Πακιστάν, δήλωσε ότι οι πλημμύρες στις 22 Ιουλίου κατέστρεψαν το σπίτι του και 18 σπίτια συγγενών του, καθώς και τις γαλακτοκομικές τους φάρμες. Τα ζώα της φάρμας παρασύρθηκαν από τα νερά, προκαλώντας μεγάλες απώλειες — πιθανώς 100 εκατομμύρια ρουπίες (360.000 δολάρια) — για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Οι τελευταίες ειδοποιήσεις από ένα κοντινό τζαμί ήταν η μόνη προειδοποίηση που έλαβαν για να εκκενώσουν τα σπίτια τους στη μικρή πόλη Σαρβαραμπάντ και να κατευθυνθούν σε υψηλότερο μέρος.

“Είμαστε άστεγοι τώρα. Τα σπίτια μας έχουν καταστραφεί. Το μόνο που μας έχει δώσει η κυβέρνηση είναι τρόφιμα αξίας 50.000 ρουπιών (177 δολάρια) και επτά σκηνές, όπου ζούμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες,” δήλωσε ο Χασάν.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι έντονες βροχοπτώσεις, που επιδεινώνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, έχουν επιταχύνει τον ρυθμό των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, δήλωσε ο επιστήμονας του κλίματος Τζέικομπ Στάινερ, που εδρεύει στο Ισλαμαμπάντ και δεν συμμετείχε στη μελέτη του WWA.

“Τις τελευταίες εβδομάδες, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον αριθμό των φαινομένων, όχι μόνο στο Πακιστάν, αλλά και στην περιοχή της Νότιας Ασίας, που μας έχουν αφήσει άφωνους,” είπε.

“Πολλά φαινόμενα που προβλέπαμε να συμβούν το 2050 έχουν ήδη συμβεί το 2025, καθώς οι θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι, για άλλη μια φορά, ήταν πολύ πάνω από τον μέσο όρο,” πρόσθεσε ο Στάινερ, γεωεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία, που μελετά τους υδάτινους πόρους και τους σχετικούς κινδύνους στις ορεινές περιοχές.

Οι έντονες βροχές των μουσώνων έχουν προκαλέσει τους τελευταίους μήνες μια σειρά από καταστροφές που έχουν πλήξει τη Νότια Ασία, ειδικά τα Ιμαλάια, που εκτείνονται σε πέντε χώρες, .

Οι υπερχειλισμένες παγετωνικές λίμνες προκάλεσαν πλημμύρες που παρέσυραν μια βασική γέφυρα που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα, καθώς και αρκετά υδροηλεκτρικά φράγματα τον Ιούλιο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα χωριό στη βόρεια Ινδία επλήγη από πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους.

Κλιματική έκτακτη ανάγκη