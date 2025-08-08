Η απόφαση της Ιταλίας να εγκρίνει την κατασκευή της μεγαλύτερης γέφυρας στον κόσμο, που θα συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα, έχει ανοίξει το δρόμο για μια νομική διαμάχη που μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω ένα έργο που είχε αρχικά συλληφθεί από τους αρχαίους Ρωμαίους.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έδωσε την τελική έγκριση για τη γέφυρα πάνω από το Στενό της Μεσσήνης την Τετάρτη, δεσμεύοντας 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που συζητείται για περισσότερα από 50 χρόνια.

«Μπορούν να μου προσφέρουν τριπλάσια από την αξία του σπιτιού μου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία για μένα. Αυτό που έχει σημασία είναι το τοπίο. Δεν πρέπει να αγγίξουν το Στενό της Μεσσήνης», δήλωσε η 75χρονη Μαριολίνα Ντε Φραντσέσκο, κάτοικος της πόλης Μεσσήνης στη Σικελία.

Περισσότερες από 440 ιδιοκτησίες θα πρέπει να απαλλοτριωθούν στη Σικελία και στην Καλαβρία για να δημιουργηθεί χώρος για τη γέφυρα μήκους 3,7 χιλιομέτρων και τους συνδετικούς δρόμους και σιδηροδρόμους.

«Οι δικηγόροι μας θα αναλάβουν δράση και θα τους σταματήσουμε. Αυτό είναι εγγυημένο», δήλωσε η Ντε Φραντσέσκο, της οποίας το σπίτι βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί ένας από τους πύργους της γέφυρας ύψους 399 μέτρων.