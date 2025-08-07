Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογος του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα μπορούσαν να συναντηθούν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Πέμπτη.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη μεταξύ εν ενεργεία Αμερικανού και Ρώσου Προέδρου από τότε που ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, επετεύχθη κατ' αρχήν συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνόδου κορυφής τις επόμενες ημέρες», δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

«Τώρα αρχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω στις λεπτομέρειες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

«Η επόμενη εβδομάδα έχει οριστεί ως ημερομηνία-στόχος», πρόσθεσε.

Ο Ουσάκοφ είπε επίσης ότι ο τόπος της συνάντησης «έχει συμφωνηθεί κατ' αρχήν», αλλά δεν διευκρίνισε πού θα διεξαχθεί.