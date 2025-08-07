Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ χρησιμοποιεί το υπολογιστικό νέφος Azure της Microsoft για να αποθηκεύει και να αναλύει υποκλαπείσες τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων σε τεράστια κλίμακα, σύμφωνα με έρευνα του The Guardian, του παλαιστινο-ισραηλινού περιοδικού +972 Magazine και του εβραϊκού μέσου Local Call.

Το σύστημα, το οποίο είναι σε λειτουργία από το 2022, μπορεί να επεξεργάζεται έως και «ένα εκατομμύριο κλήσεις την ώρα» και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την έρευνα.

Αποκαλύφθηκε ότι η συνεργασία πήρε σάρκα και οστά μετά από μια συνάντηση το 2021 μεταξύ του διοικητή της ισραηλινής μονάδας πληροφοριών 8200, Γιόσι Σαριέλ, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Σάτια Ναντέλα.

«Οπλισμένη με τη σχεδόν απεριόριστη αποθηκευτική χωρητικότητα του Azure, η Μονάδα 8200 άρχισε να χτίζει ένα πανίσχυρο νέο εργαλείο μαζικής παρακολούθησης: ένα σαρωτικό και παρεμβατικό σύστημα που συλλέγει και αποθηκεύει ηχογραφήσεις εκατομμυρίων κλήσεων από κινητά τηλέφωνα που πραγματοποιούν καθημερινά Παλαιστίνιοι στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

Σύμφωνα με τον Guardian, μια σειρά από έγγραφα της Microsoft που διέρρευσαν και συνεντεύξεις με 11 πηγές από την εταιρεία και τις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν πώς το Azure έχει χρησιμοποιηθεί από τη Μονάδα 8200 «για να αποθηκεύσει αυτό το εκτεταμένο αρχείο καθημερινών επικοινωνιών Παλαιστινίων».

Σύμφωνα με τρεις πηγές από τη Μονάδα 8200, η πλατφόρμα αποθήκευσης που βασίζεται στο vέφος «έχει διευκολύνει την προετοιμασία φονικών αεροπορικών επιδρομών και έχει διαμορφώσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

Σύγχρονος πόλεμος

Έγγραφα που έχουν διαρρεύσει και πηγές με γνώση του συστήματος έδειξαν ότι αποθήκευε περίπου 11.500 terabytes υποκλαπεισών επικοινωνιών που ισοδυναμεί με περίπου 200 εκατομμύρια ώρες τηλεφωνικών κλήσεων.