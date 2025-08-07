Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον καλύτερη κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες η Ρωσία θα είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Για πρώτη φορά, ίσως από την αρχή αυτής της διοίκησης, έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι ζητά η Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ρούμπιο την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο "Kudlow" του Fox Business Network, προσθέτοντας ότι τα βασικά στοιχεία οποιασδήποτε συμφωνίας θα περιλαμβάνουν εδαφικά ζητήματα.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, μετά από αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε ως «ιδιαίτερα παραγωγικές» συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του και του Ρώσου ηγέτη.

Η πιθανή σύνοδος κορυφής συζητήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία, σύμφωνα με ανώτερη πηγή στο Κίεβο, περιλάμβανε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Φινλανδίας.

«Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Τραμπ, και ο πρόεδρος είναι ανοιχτός να συναντηθεί τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτός ο βάναυσος πόλεμος να τελειώσει.»