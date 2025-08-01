Ένας πληροφοριοδότης που συνεργάζεται με τη διαμφισβητούμενη αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF) κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι επιβλέπουν άμεσα στρατιωτικοποιημένες επιχειρήσεις βοήθειας στη Γάζα και ότι διατάζουν τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον πεινασμένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ο Αντισυνταγματάρχης Άντονι Αγκιλάρ, απόστρατος των Ειδικών Δυνάμεων του Αμερικανικού Στρατού, που εργάστηκε για τον υπεργολάβο της GHF, UG Solutions, περιέγραψε ένα περιστατικό στις 28 Μαΐου σε σημείο διανομής, όπου ισχυρίζεται ότι είδε ένα μικρό παιδί, τον Αμίρ, να πυροβολείται και να σκοτώνεται από ισραηλινές δυνάμεις λίγο μετά τη λήψη ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Αυτό το μικρό αγόρι είναι περίπου στην ηλικία του γιου μου», δήλωσε ο Αγκιλάρ σε μια συναισθηματική συνέντευξη με τον Αμερικανό σχολιαστή και παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον την Πέμπτη.

«Δεν ήταν μέλος του ΝΤΑΕΣ. Δεν ήταν μαχητής. Ήταν ξυπόλητος, πεινασμένος, κρατούσε μια μικρή σακούλα με ρύζι, λίγες φακές, μισή σακούλα αλεύρι. Αυτό ήταν όλο που είχε.»

Το περιστατικό συνέβη λίγο έξω από την περίμετρο του σημείου διανομής βοήθειας, όπου φέρεται να ήταν τοποθετημένες οι ισραηλινές δυνάμεις. Ο Αγκιλάρ ανέφερε ότι πυροβολισμοί έπεφταν γύρω από τα πλήθη, στον αέρα και στα πόδια τους.

«Μας είπαν ότι αυτό ήταν για έλεγχο του πλήθους», είπε. «Αλλά όταν χρησιμοποιείς πολυβόλα και όλμους για να ελέγξεις ένα πλήθος, τι νομίζεις ότι θα συμβεί;»

Ο Αγκιλάρ δήλωσε στο podcast UnXeptable τη Δευτέρα ότι ο Αμίρ φίλησε τα χέρια του πριν πάρει τη βοήθεια, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Αυτό το μικρό παιδί, ο Αμίρ, ήρθε κοντά μου, ξυπόλητος και φορώντας κουρελιασμένα ρούχα που κρέμονταν από το αποστεωμένο σώμα του», θυμήθηκε.

«Περπάτησε 12 χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί, και όταν έφτασε, μας ευχαρίστησε για τα υπολείμματα και τα μικρά ψίχουλα που πήρε.»

«Τα άφησε στο έδαφος, γιατί εκείνη τη στιγμή ήμουν γονατιστός, και τα τοποθέτησε κάτω, και έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό μου, στα μάγουλά μου, αυτά τα αδύναμα, αποστεωμένα, βρώμικα χέρια - και με φίλησε.»

«Με φίλησε και είπε ευχαριστώ στα αγγλικά, ευχαριστώ. Και πήρε τα πράγματά του και επέστρεψε στην ομάδα του», είπε.

«Μετά τον ψέκασαν σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου και πυροβόλισαν στα πόδια του [και μετά] στον αέρα, και έτρεξε φοβισμένος, και ο IDF [ισραηλινός στρατός] πυροβολούσε το πλήθος.»

«Πυροβολούν μέσα σε αυτό το πλήθος και οι Παλαιστίνιοι — πολίτες, ανθρώπινα όντα — πέφτουν στο έδαφος, πυροβολημένοι. Και ο Αμίρ ήταν ένας από αυτούς.»

Σε άλλη συνέντευξη με τον Αμερικανό Γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν, ο Αγκιλάρ προχώρησε περισσότερο, λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός δεν συμμετείχε μόνο στη βία αλλά έδινε άμεσα εντολές στους εργολάβους στο έδαφος.

«Μου είπαν πολύ ξεκάθαρα: ο πελάτης μας είναι ο IDF [ισραηλινός στρατός]», είπε.

Ο Αγκιλάρ περιέγραψε μια στιγμή κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στο Σημείο Δύο, όταν ένας Ισραηλινός σύνδεσμος στο δωμάτιο ελέγχου της GHF εξέδωσε προειδοποίηση για Παλαιστίνια παιδιά που σκαρφάλωναν σε ένα ανάχωμα για να αποφύγουν να ποδοπατηθούν.

Όταν ο Αγκιλάρ δεν αντέδρασε αμέσως, ο αξιωματικός επέστρεψε στο γραφείο του, μίλησε μέσω ραδιοφώνου στα εβραϊκά και, σύμφωνα με έναν άλλο εργολάβο που μετέφρασε, διέταξε Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές να ανοίξουν πυρ.

«Είπα, 'Δεν πρόκειται να πυροβολήσετε παιδιά'», θυμήθηκε ο Αγκιλάρ. «Δεν είχαν παπούτσια. Ο ένας δεν φορούσε καν μπλούζα. Λιμοκτονούσαν»