Ένας πληροφοριοδότης που συνεργάζεται με τη διαμφισβητούμενη αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF) κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι επιβλέπουν άμεσα στρατιωτικοποιημένες επιχειρήσεις βοήθειας στη Γάζα και ότι διατάζουν τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον πεινασμένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.
Ο Αντισυνταγματάρχης Άντονι Αγκιλάρ, απόστρατος των Ειδικών Δυνάμεων του Αμερικανικού Στρατού, που εργάστηκε για τον υπεργολάβο της GHF, UG Solutions, περιέγραψε ένα περιστατικό στις 28 Μαΐου σε σημείο διανομής, όπου ισχυρίζεται ότι είδε ένα μικρό παιδί, τον Αμίρ, να πυροβολείται και να σκοτώνεται από ισραηλινές δυνάμεις λίγο μετά τη λήψη ανθρωπιστικής βοήθειας.
«Αυτό το μικρό αγόρι είναι περίπου στην ηλικία του γιου μου», δήλωσε ο Αγκιλάρ σε μια συναισθηματική συνέντευξη με τον Αμερικανό σχολιαστή και παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον την Πέμπτη.
«Δεν ήταν μέλος του ΝΤΑΕΣ. Δεν ήταν μαχητής. Ήταν ξυπόλητος, πεινασμένος, κρατούσε μια μικρή σακούλα με ρύζι, λίγες φακές, μισή σακούλα αλεύρι. Αυτό ήταν όλο που είχε.»
Το περιστατικό συνέβη λίγο έξω από την περίμετρο του σημείου διανομής βοήθειας, όπου φέρεται να ήταν τοποθετημένες οι ισραηλινές δυνάμεις. Ο Αγκιλάρ ανέφερε ότι πυροβολισμοί έπεφταν γύρω από τα πλήθη, στον αέρα και στα πόδια τους.
«Μας είπαν ότι αυτό ήταν για έλεγχο του πλήθους», είπε. «Αλλά όταν χρησιμοποιείς πολυβόλα και όλμους για να ελέγξεις ένα πλήθος, τι νομίζεις ότι θα συμβεί;»
Ο Αγκιλάρ δήλωσε στο podcast UnXeptable τη Δευτέρα ότι ο Αμίρ φίλησε τα χέρια του πριν πάρει τη βοήθεια, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.
«Αυτό το μικρό παιδί, ο Αμίρ, ήρθε κοντά μου, ξυπόλητος και φορώντας κουρελιασμένα ρούχα που κρέμονταν από το αποστεωμένο σώμα του», θυμήθηκε.
«Περπάτησε 12 χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί, και όταν έφτασε, μας ευχαρίστησε για τα υπολείμματα και τα μικρά ψίχουλα που πήρε.»
«Τα άφησε στο έδαφος, γιατί εκείνη τη στιγμή ήμουν γονατιστός, και τα τοποθέτησε κάτω, και έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό μου, στα μάγουλά μου, αυτά τα αδύναμα, αποστεωμένα, βρώμικα χέρια - και με φίλησε.»
«Με φίλησε και είπε ευχαριστώ στα αγγλικά, ευχαριστώ. Και πήρε τα πράγματά του και επέστρεψε στην ομάδα του», είπε.
«Μετά τον ψέκασαν σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου και πυροβόλισαν στα πόδια του [και μετά] στον αέρα, και έτρεξε φοβισμένος, και ο IDF [ισραηλινός στρατός] πυροβολούσε το πλήθος.»
«Πυροβολούν μέσα σε αυτό το πλήθος και οι Παλαιστίνιοι — πολίτες, ανθρώπινα όντα — πέφτουν στο έδαφος, πυροβολημένοι. Και ο Αμίρ ήταν ένας από αυτούς.»
Σε άλλη συνέντευξη με τον Αμερικανό Γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν, ο Αγκιλάρ προχώρησε περισσότερο, λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός δεν συμμετείχε μόνο στη βία αλλά έδινε άμεσα εντολές στους εργολάβους στο έδαφος.
«Μου είπαν πολύ ξεκάθαρα: ο πελάτης μας είναι ο IDF [ισραηλινός στρατός]», είπε.
Ο Αγκιλάρ περιέγραψε μια στιγμή κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στο Σημείο Δύο, όταν ένας Ισραηλινός σύνδεσμος στο δωμάτιο ελέγχου της GHF εξέδωσε προειδοποίηση για Παλαιστίνια παιδιά που σκαρφάλωναν σε ένα ανάχωμα για να αποφύγουν να ποδοπατηθούν.
Όταν ο Αγκιλάρ δεν αντέδρασε αμέσως, ο αξιωματικός επέστρεψε στο γραφείο του, μίλησε μέσω ραδιοφώνου στα εβραϊκά και, σύμφωνα με έναν άλλο εργολάβο που μετέφρασε, διέταξε Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές να ανοίξουν πυρ.
«Είπα, 'Δεν πρόκειται να πυροβολήσετε παιδιά'», θυμήθηκε ο Αγκιλάρ. «Δεν είχαν παπούτσια. Ο ένας δεν φορούσε καν μπλούζα. Λιμοκτονούσαν»
Τα παιδιά πήδηξαν κάτω και έτρεξαν πριν πέσουν πυροβολισμοί, είπε.
Ο Αγκιλάρ περιέγραψε επίσης πώς ο ανώτερός του στην αλυσίδα εργολάβων τον προειδοποίησε να μην παρακούσει ποτέ τους Ισραηλινούς.
«Ο επικεφαλής λειτουργιών μου είπε: 'Ποτέ μην πεις όχι στον πελάτη.' Ρώτησα ποιος είναι ο πελάτης. Είπε, 'Ο IDF.'»
«Σχεδιασμένες παγίδες θανάτου»
Ο Αγκιλάρ χαρακτήρισε τα σημεία βοήθειας της GHF «σχεδιασμένες παγίδες θανάτου» — συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν απελπισμένους πολίτες με βοήθεια, μόνο και μόνο για να τους εκθέσουν σε διασταυρούμενα πυρά και θανατηφόρα μέτρα ελέγχου πλήθους.
«Παρέχουμε αμερικανική βοήθεια και τους τραβάμε μέσα. Στη συνέχεια, τους πυροβολούμε τόσο κατά την είσοδό τους όσο και κατά την έξοδό τους», είπε.
Ο Αγκιλάρ επικαλέστηκε το προσωπικό του νοσοκομείου, λέγοντας ότι οι γιατροί στο Νοσοκομείο Nasser στη νότια Γάζα επιβεβαίωσαν ότι συμβαίνουν μαζικοί τραυματισμοί και θάνατοι κάθε φορά που το GHF διανέμει βοήθεια.
«Κάθε φορά υπάρχουν τραυματίες και νεκροί. Είναι φρικτό», είπε.
Επίσης, επέκρινε την έλλειψη σήμανσης, μεγαφώνων ή διερμηνέων στις θέσεις βοήθειας. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού να πάνε. Δεν μιλούν αγγλικά. Πεινάνε. Και χρησιμοποιούμε όπλα αντί για λέξεις».
Ο Αγκιλάρ είπε ότι αφού δημοσιοποίησε για πρώτη φορά την ιστορία του Αμίρ, οι αξιωματούχοι του GHF την αμφισβήτησαν, ισχυριζόμενοι ότι το αγόρι ήταν ακόμα ζωντανό και ότι η ιστορία του Αγκιλάρ ήταν επινοημένη. «Είπαν ότι έλεγα ψέματα, ότι ο Αμίρ δεν ήταν νεκρός», είπε.
«Αλλά τράβηξα επίσης τη φωτογραφία που χρησιμοποίησαν για να διαψεύσουν την αφήγηση μου. Ένα διαφορετικό παιδί, σε διαφορετικό μέρος, σε διαφορετική ημέρα», είπε ο Αγκιλάρ, προσθέτοντας ότι οι φωτογραφίες ήταν γεωγραφικά εντοπισμένες και χρονικά σφραγισμένες. Η μία τραβήχτηκε στις 29 Μαΐου στο Σταθμό Βοήθειας Δύο και η άλλη την 1η Ιουνίου στο Σταθμό Βοήθειας Τέσσερα.
«Εκτός αν ο Αμίρ πέταξε από το ένα μέρος στο άλλο μέσα από εμπόλεμες ζώνες, δεν είναι αυτός. Δεν είναι καν το ίδιο παιδί», είπε.
Ο Αγκιλάρ ισχυρίστηκε επίσης ότι ανθρωπιστικές ομάδες προσπαθούν τώρα να αναγνωρίσουν τον πλησιέστερο συγγενή του Αμίρ και να επιβεβαιώσουν τον θάνατό του μέσω νοσοκομειακών αρχείων.
Δεν έχω τίποτα να κερδίσω παρά μόνο την αλήθεια
Ο Αγκιλάρ δήλωσε ότι δεν έχει πολιτική ατζέντα.
«Δεν συμμετέχω σε εκλογές. Δεν πουλάω βιβλία. Δεν έχω καν μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε.
«Είμαι βετεράνος του στρατού με 25 χρόνια υπηρεσίας. Έχυσα αίμα για αυτή τη χώρα. Ήμουν εκεί. Κράτησα το χέρι του Αμίρ. Τράβηξα τις φωτογραφίες. Τα είδα όλα με τα ίδια μου τα μάτια», είπε ο Αγκιλάρ, προσθέτοντας: «Λοιπόν, ποιον θα πιστέψετε; Τον ευαγγελικό Σιωνιστή του οποίου τα εκατομμύρια διακυβεύονται στην Ουάσινγκτον ή τον άντρα που ήταν εκεί όταν σκοτώθηκε το παιδί;»