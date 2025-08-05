Κατά μέσο όρο 28 παιδιά σκοτώνονται καθημερινά στη Γάζα εν μέσω της συνεχιζόμενης σφαγής του Ισραήλ και του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

«Θάνατος από βομβαρδισμούς. Θάνατος από υποσιτισμό και λιμό. Θάνατος από έλλειψη βοήθειας και ζωτικών υπηρεσιών», ανέφερε η UNICEF σε ανάρτηση της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X τη Δευτέρα.

«Στη Γάζα, κατά μέσο όρο 28 παιδιά την ημέρα, όσο ο αριθμός των μαθητών μιας τάξης, έχουν σκοτωθεί».

Η υπηρεσία απηύθυνε έκκληση για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και την παύση των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά στη Γάζα έχουν απεγνωσμένη ανάγκη από τρόφιμα, καθαρό νερό, φάρμακα και προστασία.

«Πάνω απ’ όλα, χρειάζονται κατάπαυση του πυρός, ΤΩΡΑ», ανέφερε.

Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα