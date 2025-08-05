Κατά μέσο όρο 28 παιδιά σκοτώνονται καθημερινά στη Γάζα εν μέσω της συνεχιζόμενης σφαγής του Ισραήλ και του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).
«Θάνατος από βομβαρδισμούς. Θάνατος από υποσιτισμό και λιμό. Θάνατος από έλλειψη βοήθειας και ζωτικών υπηρεσιών», ανέφερε η UNICEF σε ανάρτηση της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X τη Δευτέρα.
«Στη Γάζα, κατά μέσο όρο 28 παιδιά την ημέρα, όσο ο αριθμός των μαθητών μιας τάξης, έχουν σκοτωθεί».
Η υπηρεσία απηύθυνε έκκληση για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και την παύση των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά στη Γάζα έχουν απεγνωσμένη ανάγκη από τρόφιμα, καθαρό νερό, φάρμακα και προστασία.
«Πάνω απ’ όλα, χρειάζονται κατάπαυση του πυρός, ΤΩΡΑ», ανέφερε.
Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, σχεδόν 61.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σχεδόν οι μισοί εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.
Ο πόλεμος έχει καταστρέψει τις υποδομές υγείας και υγιεινής της Γάζας, έχει εξαναγκάσει να κλείσουν σχεδόν όλα τα νοσοκομεία και έχει οδηγήσει την περιοχή στα πρόθυρα του λιμού.
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι η παράδοση τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων έχει παρεμποδιστεί σοβαρά από τους ισραηλινούς περιορισμούς στα συνοριακά περάσματα.
Παρά τις αυξανόμενες διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία.
Η UNICEF και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεσο τερματισμό της βίας, ο ήδη τραγικός απολογισμός των θανάτων παιδιών στη Γάζα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.